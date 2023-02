Fünf Kilometer, das ist die typische Strecke, die bei Firmenläufen etwa in Kaiserslautern oder in St. Wendel aufgerufen werden. Wieso nicht auch im Landkreis Kusel etwas ähnliches anbieten, dachte sich Eckhard Steuer, nachdem er beim ersten Draisinenlauf angesprochen wurde, ob nicht auch kürzere Laufstrecken drin wären. Folge: Bei der zweiten Auflage des Laufes, der in Altenglan startet und entlang der Draisinenstrecke bis St. Julian und zurück führt, auch eine Firmenstaffel geben. So funktioniert’s: Vier Läufer teilen sich die Halbmarathonstrecke auf, die auch allein oder als Zweier-Staffel zurückgelegt werden kann. Teilnehmen können nicht nur Firmen, sondern beispielsweise auch Organisationen, Vereine oder Freundesgruppen, wie Steuer sagt. Neben dem Wendepunkt bei St. Julian werde ein weiterer Wechselpunkt in Ulmet eingerichtet. Angeboten werden beim Draisinenlauf am 16. Juli zudem wieder ein Schüler- und ein Jugendlauf. Dort sei die Strecke im Vergleich zum Vorjahr etwas geändert worden, um das Nadelöhr an der Glanbrücke auszusparen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Weitere Infos im Internet unter lsc-kusel.de/draisinenlauf/.