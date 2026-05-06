Wie sah die Pfalz aus, als sie am Äquator lag und es nur einen Kontinent gab? Eine Antwort auf diese Frage liefert eine neue Virtual-Reality-Anwendung für die Draisinenstrecke zwischen Altenglan und Lauterecken. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gibt es nun einen offiziellen Starttermin: Mittwoch, 13. Mai. Mithilfe von VR-Brillen können Besucher dann während der Fahrt in die Urzeit vor 300 Millionen Jahren abtauchen, um Landschaften, klimatische Bedingungen und vor allem die Bewohner dieser erdgeschichtlichen Epoche zu erleben.

Einer der Bewohner der Pfalz vor rund 300 Millionen Jahren: Stenokranio boldi. Foto: Geoskop/oho

Die Buchung ist ab dem Starttermin auf www.draisinentour.de möglich. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die VR-Brillen aus Sicherheitsgründen nicht für die Fahrer der Draisine vorgesehen sind. Entwickelt wurde das Angebot von dem bei der Kreisverwaltung angesiedelten Smart-City-Projekt „Land l(i)eben“ in Zusammenarbeit mit dem Kaiserslauterer Unternehmen VR Coaster. Für die wissenschaftliche Beratung war das Urweltmuseum Geoskop verantwortlich.