Auf der Draisinenstrecke müssen 16 Brücken zwischen Altenglan und Odenbach besser abgesichert werden. Das hat eine Sicherheitsüberprüfung durch ein Ingenieurbüro ergeben. Auf dem 25 Kilometer langen Abschnitt seien zum Schutz der Draisinenbenutzer Geländer und Zäune anzubringen, raten die Fachleute. Deshalb ist geplant, dass der Kreisausschuss am Montag in einer Eilentscheidung den Auftrag für 55.000 Euro an eine Firma aus St. Julian vergibt. Die Arbeiten sollen sofort beginnen, um den Start der Draisinensaison im April nicht zu gefährden. Der Kreisausschuss tagt erstmals als Videokonferenz digital.