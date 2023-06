Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 3. Juni startete die Draisensaison. Wegen Corona rollten die Kult-Gefährte mit über zwei Monaten Verspätung. Am vergangenen Montag klang eine Saison aus, deren Bilanz gar nicht so schlecht ausfällt.

„In Anbetracht der Umstände können wir zufrieden sein.“ Das sagt Philipp Schultheiß, bei der Kreisverwaltung für die Draisinen zuständig. Die Zahlen seien trotz