Die Hecken entlang der Strecke sind geschnitten, die Schilder poliert, die Draisinen überholt. Am Freitag, 8. April, beginnt die Saison auf der Strecke zwischen Staudernheim und Altenglan.

Mit dem Saisonstart geht bei der Kreisverwaltung ein Stück weit auch die Hoffnung auf Normalität einher. Denn in den vergangenen beiden Jahren sei der Draisinen-Betrieb „stark von Corona geprägt“, gewesen, sagt Philipp Schultheiß, der beim Kreis für die Draisinen zuständig ist. So endete die Saison im vergangenen Jahr nach nur knapp fünf Monaten. Circa 6000 Menschen seien auf der Strecke zwischen Altenglan und Staudernheim unterwegs gewesen. In Vor-Corona-Zeiten waren es im Schnitt 8500.

Ab Freitag, 8. April, darf nun wieder gestrampelt werden. An geraden Kalendertagen geht’s von Staudernheim nach Altenglan, an ungeraden in entgegengesetzter Richtung. „Wir haben Buchungen für den ersten Tag, aber es ist noch Luft nach oben“, schildert Schultheiß. Für den (Früh-)Sommer haben dem Verwaltungsmitarbeiter zufolge schon deutlich mehr Interessenten ihre Draisinen-Fahrt gebucht. Von 9 bis 18 Uhr ist die Strecke geöffnet. Im Gegensatz zu den Vorjahren muss keine Startzeit gebucht werden. „Zwischen 9 und 15 Uhr können Besucher zusteigen, am Eröffnungstag entweder in Staudernheim oder Lauterecken.“

Info

Buchungen sind unter www.draisinentour.de oder telefonisch unter 06381 424270 möglich.