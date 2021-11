Am Samstag, 20. November, findet in Dittweiler ganztägig eine Drückjagd statt. Das teilt Jagdvorsteher Winfried Cloß mit. Es gehe an dem Tag um die Verringerung des Schwarzwildbestandes. Insbesondere die Halter von Koppeltieren würden gebeten, um Panikreaktionen der Tiere vorzubeugen, für diesen Tag für eine Umquartierung zu sorgen. Auch Wanderer und Radfahrer sollten die Gemarkung an dem Tag meiden.