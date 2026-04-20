Mit dem Theaterstück „Eine Sprachbox namens Alessa“ hat der Brunnenclub Oberweiler-Tiefenbach einen Volltreffer gelandet. Was passiert, wenn KI das Gewissen im Haushalt ist.

Im Mittelpunkt des Dreiakters von Beate Irmisch steht das dysfunktionale, nur vordergründig harmonische Ehepaar Elmar (Matthias Bernhardt) und Edith Hübenbecker (Desiree Biedinger). Die beiden Neureichen wollen nach 25 Ehejahren erstmals getrennt in Urlaub fahren – um ihre Auszeit vom Partner für heimliche Liebschaften zu nutzen. Sie ahnen jedoch nicht, dass der andere jeweils den gleichen amourösen Plan verfolgt.

Während sich Edith mit dem Jüngling Manfred (Dominik Hepper) vergnügt, hat Elmar die Herrenoberbekleidungsverkäuferin Uschi (Andrea Opp) zum einwöchigen Stelldichein geladen. Doch nicht nur die beiden Paare befinden sich im Haus und geben sich fast die sprichwörtliche Klinke in die Hand: Zwei Einbrecher, spezialisiert auf leerstehende Wohnungen, hoffen bei der gut betuchten Familie auf fette Beute – im Fokus stehen ein hässliches, aber teures Gemälde sowie der Tresor. Alexander Schlau (Helmut Werner) und der schwer stotternde Bubi Dümmlich (Matthias Moser) bilden ein kongeniales Duo, das mit trockenem Humor von einer absurden Szene in die nächste stolpert – aber immerhin weitgehend unerkannt bleibt, obwohl noch mehr Unruhe im Haus und ein „Kommen und Gehen wie am Bahnhof Reckweilerhof“ herrscht.

Tante Gieschen als Heimsuchung mit dickem Konto

Elmars resolute Tante Gieschen (Brigitte Doll) – für das Ehepaar zwar die reinste Heimsuchung, die aber immerhin über ein dickes Konto verfügt – und ihre Freundin Meta (Renate Martin) schneien auch immer wieder herein. Die Villa mit „Schwitzbude“ und Pool ist angeblich zu 100 Prozent einbruchssicher. Da jedoch in der RHEINPFALZ gestanden habe, dass Diebe wiederholt in der Gegend in leerstehende Wohnungen einbrechen würden, schauen die beiden Damen nach dem Rechten. Immer mehr beschleicht sie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Daher bemühen sie den gemütlichen Ortspolizisten (Patrick Graf). Die Irrungen und Wirrungen nehmen immer mehr zu – nur die titelgebende Sprachbox Alessa (gesprochen von Eva Geib) behält den Durchblick. Sie beobachtet alles und mutiert mit klugen, aber auch sarkastisch-bissigen Kommentaren zur guten Seele des Hauses. Alessa versucht alles, um die Wahrheit ans Licht zu bringen – doch die moderne Technik wird als unglaubwürdig abgetan. Das Chaos nimmt weiter seinen Lauf ...

Um das lustige Verwirrspiel, bei dem vor allem das Timing und alle Abläufe im Detail stimmen müssen, zu inszenieren, haben die zehn Darsteller seit Dezember mehr als 30 Mal geprobt. Zudem haben viele Helfer im Hintergrund mitgewirkt. Benötigt wurde ein aufwändiges Bühnenbild mit gleich fünf Zugängen, kreiert vom Team um Erich Bernhardt, Wolfgang Zideck, Manfred Ecker, Patrick Ecker und Katrin Hehl. Für die Technik zeichneten Jens Bernhardt und Christian Huf verantwortlich. Die Laiendarsteller optisch in Szene setzten Heike Leonhardt und Carina Täffner, die zusätzlich mit Tanja Huf und Katja Krauß das Souffleusen-Trio bildete. Mit der notwendigen Portion Mut zur Überzeichnung, eingespielten Abläufen, Wortwitz und enormer Spielfreude, gelang es dem Ensemble bei der Premiere im Handumdrehen, ihre Leidenschaft und Begeisterung auf das Publikum überschwappen zu lassen. Die Inszenierung im ausverkauften Bürgerhaus wurde immer wieder mit Lachsalven und Szenenapplaus gewürdigt.

Info

Für die Vorstellungen am Samstag, 25. April, ab 19.30 Uhr, und Sonntag, 26. April, ab 18 Uhr, gibt es noch wenige Restkarten.

