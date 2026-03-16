Warum ist in Börsborn nur drei Jahre nach dem 500. das 600. Dorfjubiläum gefeiert worden? Das und vieles mehr haben die Teilnehmer des ersten Dorfspaziergangs erfahren.

Zum Dorfspaziergang hatte der Turn- und Sportverein (TuS) Börsborn zusammen mit dem Landfrauenverein und der Jägerschaft eingeladen. „Ich bin regelrecht überwältigt“, sagte Klaus Schillo kurz vor 14 Uhr an der Muhleiche. Dort hatte das TuS-Vorstandsmitglied einen Stehtisch aufgebaut, auf dem mehrere Flaschen Schnaps und Kaffeelikör aus eigener Herstellung bereitstanden – bei Temperaturen von rund fünf Grad waren diese sehr willkommen. Der markante Baumriese an der Straße Richtung Steinbach am Glan war Treffpunkt für die Premiere, zu der sich mehr als 60 Menschen eingefunden hatten. Sie begleiteten den gebürtigen Börsborner, passionierten Touren-Guide und Wanderführer in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal auf dem unterhaltsamen Rundgang, der nicht nur viele Informationen zur Geschichte der rund 435 Einwohner zählenden Gemeinde, sondern auch so manche Anekdote aus dem Dorfleben bot – nicht nur von Schillo, sondern ab und zu auch von den Teilnehmern zum Besten gegeben.

„Die Idee zu so einem Rundgang hatte ich schon vor einigen Jahren. Allerdings bin ich jetzt erst dazugekommen, mich darauf vernünftig vorzubereiten“, erklärte Schillo, der unter anderem historische Flurkarten und alte Ansichten aus dem Dorf im Gepäck hatte. „Heute werden wir den westlichen Bereich der Gemeinde und ihrer Gemarkung erkunden, dabei geht’s unter anderem zum historischen Pumpenhaus und zur Siedlung“, erklärte er. Auch der kuriose Grenzverlauf zwischen Börsborn und Brücken war Thema. Ein zweiter Dorfspaziergang soll zu einem späteren Zeitpunkt den östlichen Teil des Gemeindegebiets beleuchten.

Plötzlich war Börsborn 100 Jahre älter

Einen der zahlreichen amüsanten Fakten aus der Ortsgeschichte gab es gleich zu Beginn der knapp vier Kilometer langen Strecke: 1980 sollte der 500. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes groß gefeiert werden. „Kurz vor dem Termin tauchte eine Urkunde auf, die bestätigt, dass Börsborn knapp 100 Jahre älter ist, als man angenommen hatte. Da wir damals aber schon alles vorbereitet hatten und auch die Festschrift schon gedruckt war, feierten wir im Dorf 1980 den 500. Geburtstag – und wurden schon drei Jahre später 600“, berichtete Schillo.

Die Wasserversorgung war ein zentrales Thema in den Ausführungen des Ex-Bürgermeisters der früheren Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler – zumal der Ortsname von einer Quelle herrührt und darauf schließen lässt, dass es in der Gegend rund um Börsborn nicht an Wasser mangelt. Bis in die 1950er-Jahre hat es aber laut Schillo durchaus vorkommen können, dass ein Landwirt die Wasserversorgung des kompletten Dorfs stilllegen konnte, wenn er beim ehemaligen Reservoir – dem „Basseng“, wie es im Dorf heißt – etwas allzu eifrig Gülle auf seinen Äckern ausbrachte. Vom „Basseng“ ist heute am Ende der Jakobstraße kaum noch etwas zu sehen – gleiches gilt für die Landwirtschaft, in der bis nach dem Zweiten Weltkrieg die meisten Börsborner beschäftigt waren.

Die vier Gaststätten gibt’s schon lange nicht mehr

So wurde der Dorfspaziergang auch zu einer Spurensuche nach ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen im Dorf, nach Kleingewerbe, Handwerksbetrieben und Geschäften, die einst in großer Anzahl vorhanden waren (Schillo: „Früher gab’s fast alles, was man brauchte, direkt im Dorf“); aber auch nach den vier ehemaligen Gaststätten, die es seit vielen Jahren im Dorf nicht mehr gibt. Umso mehr freut man sich in Börsborn über ein gut ausgestattetes Dorfgemeinschaftshaus, in dem spontan auch der erste Dorfspaziergang gemütlich ausklang. Denn der ursprünglich geplante letzte Besichtigungspunkt, der historische Glockenturm in der Ortsmitte, hätte die vielen Spaziergänger nicht beherbergen können. Bei Kaffee und Häppchen, für die der Börsborner Landfrauenverein verantwortlich zeichneten, waren sich alle Teilnehmer einig: Sie wollen auch bei Teil zwei des Ausflugs in die Börsborner Geschichte und Geschichten mit dabei sein.