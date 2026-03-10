Am Samstag veranstaltet der TuS einen Spaziergang durchs Dorf. Das Angebot richtet sich an alle Börsborner, vor allem aber an die Neuen im Ort.

Der circa vier Kilometer lange Spaziergang gibt interessierten Teilnehmern die Gelegenheit, das eigene Dorf besser kennenzulernen. Von ortskundigen Begleitern werden private Anekdoten zum Besten gegeben und historische Zusammenhänge erläutert, die für das Dorf von Bedeutung waren. Hierbei wird beispielsweise auf alte und ehemalige Gebäude wie das „Pumpenhaus“ eingegangen. Treffpunkt ist am Samstag, 14. März, am Naturdenkmal Muhleiche (an der Verlängerung der Steinbacher Straße) um 14 Uhr. Der Spaziergang wird etwa zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen und am historischen Glockenturm enden, wo vom Landfrauenverein eine kleine Stärkung und Getränke angeboten werden.

Die Idee ist es, die Dorfgemeinschaft zu stärken, weswegen Zugezogene wie Alteingesessene gleichermaßen geladen sind. Interessierte sollen sich der Planungssicherheit wegen bei Klaus Schillo anmelden; telefonisch ist dies unter der 06383 1536 und 0173 3884750 möglich, ebenso per E-Mail an k.schillo@tus-börsborn.de.