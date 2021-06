Die Dorfraumentwickler sind am Montag, 5. Juli, zu Gast in der Nordkreisgemeinde. Der Alte-Welt-Bau-Wagen macht an diesem Tag ab 16 Uhr Station am Mehrgenerationenplatz gegenüber der Kirche. Eingeladen sind alle Jugendlichen aus Nußbach und der Region. Ziel ist es Ideen zu sammeln, wie die Region – auch für junge Menschen – weiter entwickelt werden kann. Im Anschluss gemeinsames Grillen. Die Dorfraumentwickler sind Teil der Ideenschmiede. Diese gehört zur Alte-Welt-Initiative. Die Initiative wird von den vier Kreisen Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Kusel und Donnersberg sowie der evangelischen Kirche getragen. Sie soll helfen, die Region zwischen Meisenheim, Rockenhausen, Otterbach-Otterberg und Lauterecken-Wolfstein strukturell voranzubringen.