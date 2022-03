Der SWR strahlt am Freitag, 25. März, ab 18.45 Uhr in der Landesschau Rheinland-Pfalz ein Porträt des Altenglaner Ortsteils Mühlbach aus. Unter anderem hat der Sender zwei Betriebe in der Moorstraße in den Blick genommen: die Bäckerei Schäfer und den Dachdeckerbetrieb Dick.