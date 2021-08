Das Dorf hat Zukunft, das Landleben hat Zukunft. Davon sind sowohl die Dorfplanerin Nathalie Franzen als auch Karina Pallagst, Prodekanin des Fachbereichs Raum- und Umweltplanung an der TU Kaiserslautern, überzeugt. Neue Ideen und Zugezogene bringen neuen Schwung in alte Gemäuer und Strukturen.

Wenn Nathalie Franzen zur Dorfmoderation kommt, dann schickt sie die Teilnehmer auf eine Zeitreise: Wie soll das Dorf 2035/2040 aussehen? „Es ist schon so, dass die Drohnenbelieferung häufig gesehen wird, automatisiertes Fahren“, sagt die Regionalplanerin, die seit 30 Jahren ihr Büro in Gau-Odernheim betreibt. Ein zentrales Buchungssystem für Lieferungen jeder Art, eine Kombination von Saalmiete und Catering für eine Geburtstagsfeier – noch zwei Beispiele, was an Ideen zum besseren Leben im Ort komme. „Viele hoffen, dass das Gemeinschaftliche wieder stärker wird.“

Mehr als 160 Dörfer hat Franzen betreut, viele davon im Kreis Kusel, hat Dorferneuerungskonzepte mitentwickelt oder fortgeschrieben: ganz individuell, zugeschnitten auf den Ort und die Menschen. Die könnten ganz gut einschätzen, was bei ihnen funktioniere und was nicht, sagt die Geografin. Die Mentalität der Menschen sei entscheidend.

Gutes Beispiel: Dorfladen Frohnhofen

Individualität will Franzen auch dem Ortsbild verpassen. „Das ist das Kernziel der Dorferneuerung, dadurch wird ein Dorf individuell. Wenn jedes Dorf durchgestylt ist wie eine Neubausiedlung, fehlt auch die Identifikation mit Heimat.“ 20 bis 30 private Maßnahmen pro Jahr sind beim Kreis gelistet, die Fördergelder aus dem Dorferneuerungstopf bekommen, erklärt Pressesprecherin Karla Hagner auf Nachfrage. Der Ausbau von Scheunen zu Wohnraum nehme stetig ab, viele seien eben schon umgebaut oder abgerissen worden. „Der Großteil der Fördermaßnahmen sind ortsbildprägende, zum Teil auch denkmalgeschützte Gebäude.“ Vom Charme des Dorfes spricht Franzen, von Innenentwicklung, aber auch vom Erhalt ortsbildprägender Bauerngärten.

Natürlich entstehen Ideen für die Dorfentwicklung nicht aus dem luftleeren Raum: „Wenn ich die Stärken und Schwächen kenne und weiß, wo der Schuh drückt, arbeite ich mit Beispielen aus anderen Projekten“, erklärt die Dorfplanerin. Ein Beispiel, das sie seit mehr als einem Jahr immer wieder bemühen kann: der Dorfladen in Frohnhofen. Ein Ort mit „nicht mal 600 Einwohnern, und der Laden läuft“.

Was im einen Ort angenommen wird, muss im anderen nicht klappen. Fitnessgeräte für Ältere – hier würden sie nachgefragt, dort gar nicht: „Das wird schon in den Befragungen klar.“ Beliebt seien Mehrgenerationen- statt Spielplätzen. Und Friedhöfe dürften als „oft letzter Kommunikationspunkt im Ort“ nicht vernachlässigt werden, sollten eher zu einem „Park der Begegnung“ gewandelt werden, sagt Franzen.

Trends werden geprüft

„Ich habe schon Dörfer gesehen, wo sich Zugezogene stärker engagiert haben als Kinder von Einheimischen, die geblieben sind“, sagt die Dorfplanerin. Und zugezogen werde zurzeit sehr viel. Stichwort: Landlust. „Sie ziehen ja hin, weil sie mitmachen wollen.“

Franzen spricht vom Mut zur Veränderung und davon, dass Stagnation „nicht funktioniert“. Sie hat beobachtet: „Menschen auf dem Land rennen dem Trend nicht hinterher.“ Stattdessen werde geprüft, was da aus der Stadt komme, und dann werde entschieden: „Nehmen wir das an oder nicht.“

Während Franzen 30 Jahre zurückschaut und Konzepte für die nächsten 20 Jahre mitentwickelt, untersucht Karina Pallagst aktuelle Trends. Sie hat an der TU Kaiserslautern die Professur für Internationale Planungssysteme inne, ist Prodekanin des Fachbereichs Raum- und Umweltplanung. Was zurzeit zu beobachten sei, sind Trendüberlagerungen: „Seit zehn bis 15 Jahren ist ein verstärkter Zuzug in die Städte zu beobachten.“ Stichworte: Schwarmstädte und Reurbanisierung.

Doch der Wohnraum wird immer teurer, „es ist schwierig in den Städten bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die Preise auf dem Land sind immer noch attraktiver“, sagt Pallagst. Und: „Jüngst haben sich Standortvorteile herauskristallisiert.“ Hier wirkt sich Corona aus. „Der private Garten ist wichtiger geworden denn je.“

„Ist der ländliche Raum sexy geworden?“

Die Forschung fragt also: „Ist der ländliche Raum wieder richtig sexy geworden?“ Belastbare Zahlen gibt es noch nicht. Pallagst: „Ich glaube, es wird sich ein großer Umbruch vollziehen, der den ländlichen Raum befördern kann.“ Sie beobachtet einen Imagewandel des Dorfes: mehr Platz, mehr Freiheit, mehr Lebensqualität. Und sie sieht „ein unheimliches Engagement im ländlichen Raum“ – auch von Zugezogenen. Die Voraussetzung dafür, dass die kommen: die digitale Infrastruktur. Und „ob sich der Trend zum Homeoffice verdauert“.

Habe es vor 20, 30 Jahren den Arzt aufs Land gezogen, der ein altes Bauernhaus als Alterswohnsitz restaurierte, sei die Orientierung aufs Land inzwischen ein breites Phänomen in allen sozialen Schichten. „Da passieren bei uns in Deutschland wirklich viele coole Sachen. Das Ausland schaut auf uns“, sagt Pallagst. Zwar gebe es in den USA durch Corona eine Landflucht, Zoom-Towns entstanden, benannt nach der Videokonferenz-Plattform Zoom. „Aber ob das Dorferneuerung ist, sei dahingestellt.“ In Italien zahlten Bürgermeister Prämien, wenn jemand ins Dorf ziehe, „aber das sind Einzelbeispiele“.

In Deutschland sei man „auf gutem Weg, das programmatisch anzugehen, strukturell“. Etwa mit Dorferneuerungskonzepten. Auch die Uni helfe mit, sagt Pallagst, etwa mit verschiedenen Apps, die Studierende entwickeln: sei es die Vernetzung von Gesundheitsdiensten, eine Wanderwege-App oder ein Leerstandsmanagement. Die Hauptthemen: Wohnen, Infrastruktur, auch Tourismus – eben Lebensqualität auf dem Land.