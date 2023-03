Die Gemeinde will die Dorferneuerung weiter vorantreiben. Vor allem zwei Projekte sollen weiter verfolgt werden. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, das Konzept fortschreiben zu lassen.

Es geht also weiter in Sachen Dorferneuerung. Auf der Grundlage des nun fortzuschreibenden Konzepts kann Nussbach Projekte auswählen und für deren Umsetzung Fördermittel beantragen. Der Gemeinderat beauftragte Dorfplanerin Nathalie Franzen damit, das neue Konzept auszuarbeiten. Franzen begleitet die Dorfmoderation – dabei handelt es sich um einen Teil der Dorferneuerung – seit 2019.

Nussbach hat dabei zunächst zwei Projekte im Blick. Wie Ortsbürgermeister Ronald Schwarz berichtete, fand Anfang des Monats ein Treffen interessierter Bürger statt, bei dem die weitere Vorgehensweise besprochen wurde. Dabei habe sich gezeigt, dass zunächst das Projekt „Mehrgenerationengarten“ weiter verfolgt werden soll. Zudem soll die Heizung im Keller der Alten Schule ausgetauscht werden. Beide Vorhaben sollen in die Fortschreibung des Konzepts einfließen.

Förderanträge stellen

An beiden Projekten wurde bereits gearbeitet: Der Freiluft-Treffpunkt für alle Generationen soll auf dem Gelände gegenüber der Kirche in der Hauptstraße entstehen. Geplant sind ein Grillplatz, eine Boulebahn und Sitzgelegenheiten. Bei mehreren Arbeitseinsätzen – erstmals im Frühjahr 2021 – wurde das verwilderte Gartengrundstück freigeräumt, es wurden Betonplatten entfernt, Wurzelstöcke ausgegraben und das Gelände eingeebnet. Einiges geschehen ist auch im Keller der Alten Schule. Unabhängig von der Dorfmoderation wurde dort der „Club 21“ eingerichtet, in dem es Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gibt. Nun soll dort auch die Heizung ausgetauscht werden.

Für beide Maßnahmen sollen nun Fördermittel beantragt werden. Stichtag ist jeweils der 1 August, zugeteilt werden die Fördermittel im darauf folgenden Frühjahr.