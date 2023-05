Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch in diesem Monat soll in Nanzdietschweiler die Dorfmoderation gestartet werden. Richtig viel Geld investiert die Gemeinde im Doppelhaushalt 2020/21 in die Sanierung ihrer Gemeindestraßen. Der wurde am Mittwoch einstimmig vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Alleine Ring-, Hügel-, Felsen- und Talstraße sowie „Auf der Wethau“ kosten inklusive Straßenbeleuchtung rund 600.000 Euro. Das Land fördert die Sanierung mit zirka 300.000 Euro.