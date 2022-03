Die Dorfmoderation hat in Glanbrücken im Herbst begonnen. Nächstes Treffen mit dem Büro Kernplan ist am Freitag, 1. April, 16 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus. Arbeitsgruppen für drei Bereiche sollen gebildet werden.

Ideen sind schon gesammelt worden, nun soll die Arbeitsphase starten – mit der Option, noch weitere Ideen einzubringen. Für die Arbeitsgruppen Tourismus und Freizeit, Bauen und Versorgung sowie Dorfgemeinschaft gibt es teils recht konkrete Handlungsfelder. Ein Kulturprogramm im Dorfgemeinschaftshaus, eine Dorfchronik oder ein historischer Rundweg könnten die Dorfgemeinschaft weiter stärken, ist die Überlegung – die Umsetzung anstoßen könnte die neu zu gründende Arbeitsgruppe.

Nutzungsideen für das Gelände des ehemaligen Baustoffhandels oder des Saals Schweitzer soll die Arbeitsgruppe „Bauen und Versorgen“ entwickeln. Auch wie Wohnangebote für Senioren geschaffen und regionale Produkte im Ort angeboten werden können, steht auf deren Agenda.

Ideen für Touristen und Einheimisch

Was Touristen anziehen oder Freizeitmöglichkeiten für Einheimische schaffen könnte, ist ein weiteres Themenfeld: Angeregt wurden bisher Beschilderungen an Wanderwegen und Sehenswürdigkeiten sowie neue Themenpfade rund um den Ort. Auch die Planung eines Multifunktionsplatzes am neuen Dorfgemeinschaftshaus, das neben dem alten entsteht und im Sommer innen fertig ausgebaut sein soll, könnte die Gruppe übernehmen.

Dem Antrag auf Anerkennung als Schwerpunktgemeinde wurde vom Landesinnenministerium nicht stattgegeben. Aus diesem Sonderprogramm der Dorferneuerung können acht Jahre lang öffentliche und private Maßnahmen verstärkt gefördert werden. 20 Gemeinden sind für den Start im laufenden Jahr ausgewählt worden, darunter St. Julian und Nußbach, informierte das Ministerium am Freitag.

Wer daran mitwirken möchte, kann sich bei Ortsbürgermeister Guido Hablitz (og@glanbruecken.de) oder beim Büro Kernplan (f.burkhard@kernplan.de) für eine der drei Gruppen anmelden. Auch wer spontan vorbeikomme, werde natürlich nicht weggeschickt, betont Hablitz.