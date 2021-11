Im Streit um die Umgestaltung der Dorfmitte haben die Fraktionen von CDU und SPD in einer Pressemitteilung eindeutig Position bezogen: Sie stehen hinter dem Vorhaben, ein barrierefreies Wohnprojekt zu verwirklichen.

Die Pläne waren vor allem von Ratsmitglied Franz Blees von der gleichnamigen Wählergruppe kritisiert worden. Er wirft dem Rat vor, Steuergelder verschwenden zu wollen, weil Fördermittel fließen. Für die Wohnungen gebe es weder eine Akzeptanz in der Bevölkerung noch eine Nachfrage. Auf der entstandenen Freifläche könnte ein Dorfanger entstehen.

CDU und SPD verweisen auf die eindeutige Beschlusslage von 2017. Statt eines Dorfangers habe sich der Rat mit 14:1-Stimmen für barrierefreies Wohnen durch einen Investor ausgesprochen. Die Freifläche für einen Dorfanger habe überhaupt nicht mehr zur Verfügung gestanden. Durch die Teilnahme an einem Förderprogramm sei das Projekt finanziert. In der Ratssitzung vom 7. Oktober sei es mit 15:1-Stimmen erneut bestätigt worden. „Was in deutlicher Art und Weise den Willen des Gemeinderates widerspiegelt und was wir auch als wesentlich gewinnbringender für unsere Dorfentwicklung und -gemeinschaft ansehen“, heißt es in der Erklärung beider Fraktionen wörtlich.