Nah, frisch, regional und persönlich! Vier Eigenschaften, die den vor gut einem Jahr Dorfladen in Frohnhofen auch und gerade in der Corona-Pandemie auszeichnen. Und das Geschäft brummt: Insgesamt kauften fast 35.000 Kunden in den vergangenen zwölf Monaten dort ein.

Wie Geschäftsführerin Andrea Birkenbach erklärt, werden die Kunden von der Bon-Kasse gezählt – und die lüge nicht. „Zählt man noch die Besucher der Postfiliale dazu, kommen wir auf gut 40.000 Menschen, die uns bisher besuchten“, ergänzt ihre Kollegin Christine Nagel. Gleichwohl sind die Umsätze nach Weihnachten nicht vergleichbar mit denen von Anfang des vergangenen Jahres. Aber auch da haben die beiden Geschäftsleiterinnen eine Erklärung: „Wir ließen uns belehren, im Januar und Februar ist für den Lebensmittelverkauf allgemein saure Gurkenzeit.“

Im Laden findet der Plausch zwischen den Regalen derzeit mit Maske und gebührendem Abstand zwar statt, allerdings dürfen sich im Verkaufsraum nur maximal fünf Besucher gleichzeitig aufhalten. Die Kontrolle bilden die fünf Einkaufswägen – denn ohne Wagen darf keiner in den Laden. „Wenn dann Leute bereits draußen warten, versuchen die meisten unserer Kunden, sich zu beeilen. Für ein Schwätzchen bleibt da wenig Zeit“, sagt Nagel. Beide Leiterinnen hoffen, dass im Frühjahr wieder etwas mehr Normalität einkehrt und sie auch endlich die Terrassenbestuhlung aus der Garage holen können.

Auf dem richtigen Weg

In Sachen Umsätze fehlt natürlich noch der Vergleich, dennoch sind sich Nagel und Birkenbach sicher, auf dem richtigen Weg zu sein – der sich auch in den Arbeitsplätzen widerspiegelt: Im Laden selbst arbeiten, neben den beiden Leiterinnen, noch eine weitere Vollzeitkraft sowie fünf Teilzeitbeschäftigte.

Seit der Eröffnung punktete der Laden mit frischen, regionalen Produkten. Im vergangenen halben Jahr sind Gewürze aus Bexbach und Bio-Eier aus Brücken hinzugekommen. In den Regalen finden Kunden außerdem Hochprozentiges und edle Liköre nicht nur aus Langenbach, sondern jetzt auch vom heimischen Schnapsbrenner. Dazu werben gleich drei Frohnhofener Imker im Dorfladen für ihren Honig.

Frisch aus dem neuen Backautomaten und nur im Dorfladen Frohnhofen erhältlich, sind die „Frohnhofener Dorfladenbrötchen“. Die Teiglinge liefert Bäckermeister Jung aus Miesau, der diese Brötchen extra für den Dorfladen kreiert habe, versichert Birkenbach. Wobei: Die Rauten auf der Oberfläche gleichen ein wenig einem Kosakenbrot. Nur kannten die wilden Reiterverbände des alten Russlands weder warmen Fleischkäse, noch den in der Dorfladenküche zubereiteten Fleischsalat. Als Aufstrich empfehlen die Damen aber auch ihre selbst gemachte Marmelade. Außerdem im Angebot: Kaffee aus dem Sortiment der Kaffeemanufaktur Reismühle.

Wer den Tag gerne mit einem guten Wein ausklingen lässt, kann im Dorfladen einen Weißen oder Roten von den Winzerbrüdern aus Offenbach-Hundheim erstehen – gereift an den Hängen des Klostergartens im nördlichen Hundheim.

Noch in den roten Zahlen

Geführt wird der kleine Lebensmittelladen als sogenannte Unternehmensgesellschaft mit eingeschränkter Haftung. Anders gesagt: Weit über 100 Frohnhofener Bürger bildeten mit einer Einlage von je 250 Euro das finanzielle Rückgrat des Dorfladens. Termin und Form der Mitgliederversammlung, die im Frühjahr stattfinden soll, sind noch offen. Nagel informiert aber bereits jetzt: „Die erste Inventur ist durchgeführt. Erwartungsgemäß haben wir im zurückliegenden Jahr keine schwarzen Zahlen geschrieben und werden somit auch keine Prämien an unsere Anteilseigner ausschütten können.“

Dennoch: Trotz roter Zahlen, trotz Pandemie und der damit einhergehenden Kontakteinschränkungen bleibt der kleine Dorfladen weiter auf Erfolgskurs und ist eine Bereicherung für Frohnhofen und das gesamte Kohlbachtal.