Auch wenn Bäckermeister Jung schon mal mit Hefe und Mehl aushelfen musste und tatsächlich das Klopapier knapp wurde: Der Dorfladen in Frohnhofen ist weiter auf Erfolgskurs. Und die beiden Geschäftsführerinnen Andrea Birkenbach und Christine Nagel stellen fest: Nicht der Dorfladen, sondern die Menschen um und in Frohnhofen leiden unter den Einschränkungen.

Die konnten sich seit dem 28. Januar täglich sich nicht nur mit frischen regionalen Produkten eindecken, sondern im knapp 120 Quadratmeter großen Laden auch mit Neuigkeiten versorgen. Doch mit dem Schwätzchen ist es seit Mitte März vorbei. Im Kampf gegen das Coronavirus sind Hygiene und Abstand geboten. Nur noch fünf Kunden dürfen sich gleichzeitig im Verkaufsraum aufhalten. Gesteuert wird der Kundeneinlass durch die Einkaufswagen.

Und so blicken die beiden Geschäftsführerinnen mit etwas Wehmut zurück auf die Tage vor den Einschränkungen, auf all die schönen Dinge, die den Charme des Dorfladens ausmachten und hoffentlich bald wieder ausmachen. Dort, wo heute Kunden schweigend im gebührenden Abstand warten, bis sie an die Reihe kommen, beziehungsweise bedient werden, dort, vor Fleisch- und Kuchentheke oder an der Kasse ergab sich oft zwischen den Kunden ein kleiner Plausch.

Nachmittags richtig was los

Richtig was los, stellt Andrea Birkenbach fest, war an den Nachmittagen, wenn Wanderer oder Spaziergänger eine Pause im Dorfladen einlegten und es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen ließen. Oft habe der Platz im Verkaufsraum nicht ausgereicht, dann avancierte nicht selten die kleine Wirtsstube des Bürgerhauses zum Dorfcafé. Und die meisten Besucher freuten sich auf das Frühjahr, auf die kleine Außenterrasse, wo sie ihren Nachmittagskaffee genießen wollten.

Leider, bedauert Birkenbach, musste die neu angeschaffte Außenbestuhlung vorerst in die Garage wandern. Aber nicht nur die Eröffnung der Terrasse steht noch aus, auch der nagelneue Kinderspielplatz der Gemeinde, der direkt neben dem Dorfladen entstanden ist, wartet auf seine Einweihung.

10.000 Besucher begrüßt

Dennoch: Trotz Lieferengpässen, trotz des vorerst verloren gegangenen Charmes bleibt der Dorfladen auf Erfolgskurs. Das beweisen die Besucherzahlen. Konnte die kleine Unternehmensgesellschaft doch kürzlich Linda und Stefan Heckardt, die 10.000. Besucher, begrüßen. Für das junge Frohnhofener Ehepaar gab es einen Präsentkorb mit regionalen Produkten. Dividiert durch die Öffnungstage (sonntäglicher Backwarenverkauf mitgezählt) wurden somit durchschnittlich 125 Menschen täglich an der Kasse registriert. Die Besucherzahl dürfte jedoch erheblich höher gewesen sein.

Durch die Kurzarbeit vieler Betriebe wurden Anpassungen notwendig: Das von Nachtschichtlern und Frühaufstehern geliebte warme Fleischkäsebrötchen gibt es seit einiger Zeit nicht mehr morgens früh um 5, sondern erst eine Stunde später. Geändert haben sich auch die Öffnungszeiten am Sonntagmorgen: Die Backwarentheke öffnet nur noch von 8 bis 10 Uhr.

Lieferservice eingeführt

Aber es gibt auch Positives zu berichten: Vorwiegend für ältere Menschen wurde ein Lieferservice eingeführt. Der, wie Geschäftsführerin Nagel betont, aus der Notwendigkeit geboren wurde. Ideengeber und federführend ist die evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen. Mitglieder des Presbyteriums nehmen im Laden telefonisch Bestellungen an und stellen die Waren zusammen. Die dann von Schülerinnen, Studenten, aber auch aktiven Senioren verpackt werden. Pfarrerin Sabine Schwenk Vilov und Mitglieder der Kirchengemeinde übernehmen den Lieferdienst.

Schon bei der Eröffnungsfeier am 1. Februar hatte Landrat Otto Rubly den Frohnhofenern einen engen Zusammenhalt attestiert, der vom Wir-Gefühl getragen und eine Voraussetzung des Geschäftsmodells Dorfladen sei. Ohne zu ahnen, dass anderthalb Monate später das Coronavirus das öffentliche Leben fast völlig zum Stillstand bringen würde, sollte er mit seiner Aussage recht behalten. Bezogen auf den Lieferservice wird dieser Zusammenhalt aber auch im gesamten Kohlbachtal gelebt.