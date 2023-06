Rund vier Jahrzehnte lang wurde am Dorfgemeinschaftshaus auf größere Arbeiten verzichtet. Das soll sich ändern: Das Gebäude soll barrierefrei werden.

Hohe Energiekosten und die Unterhaltung eines Miethauses erschweren die Finanzlage der Gemeinde, erläuterte Ortsbürgermeister Klaus Schubinski im Nachgang zur Sitzung des Gemeinderates. Ein „Kraftakt“ sei zuletzt auch die Erweiterung des Neubaugebiets gewesen. Haschbach sei zudem finanziell am Ausbau der Kita in Theisbergstegen beteiligt. Hinzu komme, dass am Dorfgemeinschaftshaus seit 40 Jahren keine größeren Renovierungsarbeiten mehr stattgefunden haben. das zuletzt genannte Gebäude soll nun barrierefrei umgebaut werden. Schubinski zufolge sollen die Toiletten erneuert werden. Zudem werde es einen Lastenheber geben. Küche und Gaststättenraum sollen eine Frischzellenkur erhalten. Neue Fenster und eine Schalldämmung seien ebenso geplant. Geschätzte Kosten: rund eine halbe Million Euro. Ein Förderantrag beim Land sei gestellt. Sobald die Kommunalaufsicht grünes Licht gebe, könnten die Aufträge vergeben werden, sagte Schubinski.

Zur Finanzierung der Investitionen und aufgrund des Landesfinanzausgleichsgesetzes musste die Grundsteuer B von 385 auf nun 494 Punkte angehoben werden, erläuterte Schubinski. Der Beschluss darüber sei allerdings nicht einstimmig gefallen. Die Grundsteuer A sei nur geringfügig von 320 auf 345 angehoben worden – auf Höhe des vom Land festgelegten Nivellierungssatzes.