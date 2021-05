Das Dorfgemeinschaftshaus soll barrierefrei werden und einen Internetanschluss erhalten. Dann könnte es auch öfter vermietet werden. Über einen möglichen Ausbau hat der Ortsgemeinderat am Dienstagabend beraten.

Wie Ortsbürgermeister Klaus Schubinski berichtete, ist das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) vor mehr als 70 Jahren errichtet worden. Die letzten Arbeiten in dem Gebäude liegen gerade einmal vier Jahre zurück. Der von der Kreisverwaltung monierte Brandschutz sei mit viel Eigenleistung und einem Kostenaufwand von 12.000 Euro verbessert worden.

Im Rat wurde nun der Vorschlag unterbreitet, das Haus behindertengerecht umzubauen. Die Ratsmitglieder sprachen sich dafür aus, Informationen einzuholen, wie dies bewerkstelligt und finanziert werden kann. Der Umbau dürfte nicht ganz einfach sein. Sowohl das Remigiusbergstübchen im Erdgeschoss, wo die Ratssitzungen stattfinden, als auch der Festsaal sind lediglich über eine Treppe erreichbar.

Kein Internetanschluss

Das Gebäude werde für örtliche Feste wie Kerwe und Seniorenfeiern genutzt und auch für Familienfeiern, so der Ortsbürgermeister. Die Gemeinde bietet die Räumlichkeiten aber auch für Seminare und Tagungen an. Erst kürzlich habe sich ein Hebammenverband angekündigt, um ein Seminar dort abzuhalten. Geplant sei auch gewesen, auf dem Remigiusberg zu Mittag zu essen, berichtet Schubinski der RHEINPFALZ. Doch aus der Vermietung sei nichts geworden. Denn im Dorfgemeinschaftshaus gibt es keinen Internetanschluss, so dass der Hebammenverband die Veranstaltung in Haschbach absagte und die Tagung nach Mannheim verlegte.

Zum allen Übel befindet sich das Gebäude noch in einem Funkloch, so dass man telefonisch nicht erreichbar ist. Der Festnetzanschluss ist vor Jahren gekündigt worden, weil die Ortsgemeinde keinen Sinn darin sah, das ganze Jahr über Telefongebühren zu bezahlen, für die relativ wenigen Veranstaltungen.

Nun soll aber Abhilfe geschaffen werden, denn gerade bei Familienfeiern hätten Mieter schon moniert, dass man in dem Gebäude nicht erreichbar sei oder gerade gemachte Fotos von dem Kommunionkind oder dem Hochzeitspaar nicht verschickt werden könnten. Während der nächsten Sitzung in vier oder fünf Wochen wird sich der Rat mit dem Thema befassen und dann eventuell beschließen, die Technik für einen Internetanschluss anzuschaffen.

Doppeletat beschlossen

Die Ratsmitglieder beschlossen zudem den Doppelhaushalt 2020/2021, in dem als Investitionen 230.000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens in Theisbergstegen/Godelhausen enthalten sind. Für die Teilerschließung des Neubaugebietes Lampertsbaum sind Kosten von 190.000 Euro sowie 10.000 Euro für Anschaffung von Arbeitsgeräten des Bauhofes aufgeführt.