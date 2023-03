Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Rutsweiler am Glan beginnt im Mai. Der Ortsgemeinderat vergab in seiner Sitzung am Donnerstag die Arbeiten, um das marode Dach zu sanieren. Zeitgleich sollen voraussichtlich auch die Toiletten saniert werden.

Der Ortsgemeinderat hatte beim Land einen Zuschussantrag gestellt, um das in die Jahre gekommene Dorfgemeinschaftshaus zu sanieren. Diesem Antrag wurde im vergangenen Jahr zugestimmt. Folge: Die Ortsgemeinde erhält