Die Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus in Rutsweiler am Glan werden saniert. Den Auftrag in Höhe rund 76.500 Euro vergab der Gemeinderat im Umlaufverfahren an die Bedesbacher Firma Stutzkeitz. Das teilte Ortsbürgermeister Joachim Sander auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Für die Arbeiten in dem in den 1960er Jahren errichteten Gebäude hatten Sander zufolge zwei Unternehmen ein Angebot abgegeben. Voraussichtlich im Mai soll’s losgehen. Zur gleichen Zeit wird auch das Dach des Gebäudes erneuert. Kosten: rund 80.000 Euro. Das Dorfgemeinschaftshaus erhalte zudem eine Rampe, damit Rollstuhlfahrer ohne Hilfe in das Gebäude gelangen können, sagte Sander.