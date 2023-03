Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dorfgemeinschaftshaus in Föckelberg sind mehrere Investitionen in den Brandschutz notwendig. Die Kreisverwaltung hatte bei einer Überprüfung einiges zu beanstanden. Ortsbürgermeister Frank Winter rechnet mit Kosten von rund 20.000 Euro.

Die Bauaufsicht hat laut Winter alles im Dorfgemeinschaftshaus überprüft. Moniert worden sei unter anderem die Saal-Tür zum Treppenhaus. Sie müsse mit einer „Antipanikfunktion“