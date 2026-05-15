Regen und Wind hielten die Menschen nicht auf. In Adenbach und Odenbach wurde am Vatertag traditionell gemeinsam gewandert und gefeiert.

Am Vormittag dominierten am Vatertag dunkle Wolken, Regenschauer und windiges, wenig frühlingshaftes Wetter. Doch all das konnte Wanderer um Adenbach und Odenbach nicht abschrecken. Statt langer Gesichter herrschte gute Laune – und gelegentlich wurden die Wanderer auch von sonnigen Phasen verwöhnt.

„Wir steuern immer Adenbach an“

Wandern, Bekannte treffen, gemeinsam essen und trinken, Natur genießen: Für viele gehört das am Vatertag zum Pflichtprogramm – unabhängig vom Wetter. In Adenbach lag Grillduft in der Luft, rund 30 selbst gebackene Kuchen, Salate und eine Maibowle standen bereit. Am frühen Morgen war es im und um das Bürgerhaus noch ruhig. „Es ist weniger als sonst, vielleicht sind bei dem Wetter nicht so viele Gruppen unterwegs. Aber später wird es sicher voller“, zeigte sich Ortsbürgermeister Sven Eckert zuversichtlich – und sollte Recht behalten.

Gegen Mittag kamen zahlreiche Besucher, und auch die Sonne ließ sich blicken. Mehr als 60 Helferinnen und Helfer vom Kind bis zum Senior hatten im Vorfeld und am Veranstaltungstag mit angepackt. Das Adenbacher Dorffest ist in der Region ein beliebter Anlaufpunkt am Vatertag. Unter den Gästen war eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Odenbach. „Wir haben trotz des Wetters viel Spaß. Wir steuern immer Adenbach an und gehen anschließend ans Odenbacher Schützenhaus“, berichtete Dieter Groß.

„Durch Wind und Wetter gehen nur Meisenheimer Götter“

„Schönes Wetter wäre besser, aber da muss man durch“, kommentierte Ginsweilers Ortsbürgermeister Roland Bender, der mit seiner Familie zu Fuß nach Adenbach kam. Man besuche sich gegenseitig, treffe viele nette Leute, und „Essen und Trinken geht immer“ – da war sich die Familie einig. Ein Radfahrer, der im Wald von einem Schauer überrascht wurde, berichtete: „Ohne Mütze und Schirm geht nichts. Ich habe angehalten und mit dem Regenschirm das Schlimmste abgewartet.“ Wer nicht gut zu Fuß ist oder dem Wetter misstraute, fuhr einzelne Stationen mit dem Auto an – so auch Monika Braun aus Ginsweiler, die das Dorffest unterstützte und Bekannte traf.

Auch in Odenbach war viel los. Erstmals hatten der Hundeverein Odenbach und der Verkehrsverein Pro Odenbach gemeinsam eine Station gebildet und am Spielplatz ein Zelt aufgebaut. „Wir unterstützen uns gegenseitig“, sagte Margot Eckel, deren Team Kaffee und hausgemachte Kuchen anbot, während der Hundeverein für Deftiges und Musik sorgte. Über den Radweg kamen immer wieder Gruppen aus Richtung Meisenheim, darunter Freundinnen und Freunde, die jedes Jahr mit Ziel Adenbach unterwegs sind. „Wir trinken uns warm und haben so oder so Spaß. Gute Laune ist wetterunabhängig“, berichtete ein Mitglied der Gruppe, und alle pflichteten bei – „durch Wind und Wetter gehen nur Meisenheimer Götter“.

„Ein Fest ohne Cronenberger ist kein Fest“

Nicht nur im Ort, auch beim Odenbacher Schützenverein wurde gerastet und gefeiert. Dort kehrte Thomas Danninger aus Cronenberg ein, der später noch nach Adenbach wollte. „Wir sind nass geworden, aber das macht nichts. Wir haben die Sonne im Herzen, die am Himmel fehlt, und ein Fest ohne Cronenberger ist kein Fest“, sagte er. Mit Trekkinghose und Regenjacke trotze man den Schauern, und wo es einen Grund zum Feiern gebe, nehme man ihn wahr. Umso wichtiger sei es, dass die Dörfer zusammenhalten und sich gegenseitig besuchen.

Am Schützenhaus traf auch eine größere Freundesgruppe ein – ohne Bollerwagen, dafür mit Rucksäcken. „Wir freuen uns, dass trotz des Wetters so viel los ist“, sagte Holger Lang, Erster Vorsitzender des Odenbacher Schützenvereins. Die Vorbereitungen für solche Feste seien aufwendig, „umso schöner, wenn es angenommen wird“. Viele machten es sich draußen gemütlich; im beheizten Vereinsheim konnten sich Wanderer aufwärmen. „Wanderer sind nicht aus Zucker. Die gehen da durch“, sagte Lang.