Das Dorffest in der Südkreis-Gemeinde steigt am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, auf dem Schulhof der Grundschule .

Los geht’s am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassbieranstich. Alleinunterhalter Sherman sorgt ab 20 Uhr für Unterhaltung. Den Sonntag eröffnet ein ökumenischer Gottesdienst um 10 Uhr. Zum anschließenden Frühschoppen ab 11 Uhr spielt der Frohnhofer Musikverein. Neben dem üblichen Mittagessen bieten Ukrainerinnen Spezialitäten aus ihrer Heimat an. Die Einnahmen werden gespendet. In der Schönbachtalhalle eröffnet um die Mittagszeit ein Secondhand-Basar. Wer eine Verkaufsfläche für den Basar mieten will, kann sich bei Ortsbürgermeister Johannes Roth bis 24. Juni melden unter Telefon 0170 3898389 oder per E-Mail an ortsbuergermeister@breitenbachpfalz.de. Alleinunterhalter Leo Calabrese sorgt um 14 Uhr für Live-Musik. Auch für die Unterhaltung der jüngsten Besucher ist gesorgt.