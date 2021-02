Altenkirchen und Herschweiler-Pettersheim sind in den kommenden acht Jahren Schwerpunktgemeinden der Dorferneuerung. Das gab das rheinland-pfälzische Innenministerium am Freitag bekannt. Bei der Dorferneuerung handelt es sich um ein vom Land unterstütztes Programm, um die Ortskerne zu stärken und wiederzubeleben. Den 156 Schwerpunktgemeinden werden laut Ministerium allein in diesem Jahr 23,5 Millionen Euro für Projekte zur Verfügung gestellt.

Die 1360-Einwohner-Gemeinde Altenkirchen will das Augenmerk in den kommenden Jahren auf den Erhalt der Bausubstanz legen. Zudem sollen leerstehende Gebäude gekauft werden, um „städtebaulichen Missständen entgegenwirken zu können“, teilte das Ministerium mit. Den demografischen Wandel will Herschweiler-Pettersheim mit seinen derzeit etwas 1330 Einwohnern in den Blick nehmen. Die Jugend soll im Dorf gehalten und die ältere Generation aktiv ins Gemeindeleben eingebunden werden. Weiterhin sollen im Ort mehr Grünflächen und innerörtliche Verbindungswege entstehen sowie Leerstände neu genutzt werden.