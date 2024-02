Die Dorferneuerung und Fortentwicklung in Einöllen begann vor zwei Jahren mit einer Dorfmoderation und einem Dorfspaziergang. Coronabedingt und aufgrund einer erkrankten Projektleiterin war das Vorhaben etwas ins Stocken geraten. Mittlerweile liegt der Vorentwurf zum Ziel „Dorf für alle“ bereit. Jetzt will die Gemeinde einen Förderantrag auf Zuschüsse aktualisieren, um den Stichtag, 1. August, nicht verstreichen zu lassen.

Was trotz Zuschüssen in Höhe von 60 Prozent überhaupt möglich sein wird, ist aktuell noch unklar. „Wir müssen den Haushalt abwarten. Die Vorbereitungen laufen, und dann werden wir sehen, was möglich sein wird“, erklärt Ortsbürgermeister Siegfried Berndt. Als eine erste Maßnahme solle, sofern möglich, die Barrierefreiheit der neuen Pfarrscheune hergestellt werden. Obwohl durch erneuerbare Energien Gelder nach Einöllen kommen, „reicht es hinten und vorne nicht“, dennoch arbeitet der Rat in voller Größe weiter, wie Berndt mit Blick auf den jüngst erfolgten Rücktritt des gesamten Rates von Oberstaufenbach berichtet.

Und wenngleich über die Fortschreibung des Erneuerungskonzepts noch keine sichtbaren Maßnahmen erfolgten: Derzeit entsteht ein Repair-Café über das Smart-City-Projekt, und am 15. Juni wird ein Gesundheitstag mit der Alten-Welt-Initiative im Pfarrhof stattfinden, der mit Spielewagen, Erste-Hilfe-Aktionen und Informationen zum gesunden Kochen etwas für alle Generationen bereithalten soll.