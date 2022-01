Vor 20 Jahren wurde in St. Julian ein Dorferneuerungskonzept entwickelt und teils umgesetzt. Vor wenigen Monaten genehmigte das Land die Fortschreibung. Inzwischen wurden in der Ortsgemeinde Ideen gesammelt, wie das Dorf in Zukunft aussehen soll.

Bei der Entwicklung des Dorferneuerungskonzepts steht der Gemeinde das Unternehmen „Kern Plan – Gesellschaft für Städtebau und Kommunikation“ aus dem saarländischen lllingen zur Seite. Dieses schlug auf der Basis der Ideen vor, Arbeitsgruppen zu bilden.

Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch. Die erste Arbeitsgruppe befasst sich mit den Themen Tourismus und Freizeit, die zweite mit Bauen, Infrastruktur und Versorgung, die dritte setzt sich mit den Themen Umwelt und Klimaschutz auseinander.

Zuschüsse möglich

Wie Ortsbürgermeister Philipp Gruber auf Anfrage mitteilte, sollen die Bürger nun mit einem Rundschreiben aufgefordert werden, sich an den Arbeitsgruppen zu beteiligen. Die Gemeinde und Privatleute können Zuschüsse für ortsbildprägende Maßnahmen in Höhe von bis zu 65 Prozent erhalten. Für Projekte, an denen mehrere Dörfer beteiligt sind, kann es sogar einen Zuschuss von 80 Prozent für Maßnahmen geben.

Im Dorferneuerungskonzept werden laut Gruber der Ausbau der Sanierungsgebiete in allen Ortsteilen mit aufgenommen. Der Ortsgemeinderat hatte sich vor mehreren Jahren entschlossen, diese Sanierungsgebiete festzulegen, dann aber abgewartet, ob St. Julian es in die Dorferneuerung schafft. Das Warten hat sich gelohnt. Da es nun Zuschüsse dafür gibt, reduzieren sich die erwarteten Kosten von 14.700 Euro um 7000 Euro.