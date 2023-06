Der Startschuss für die Dorfmoderation in Glan-Münchweiler fällt am Donnerstag, 22. Juni, um 18.30 Uhr in der Aula der Glantalschule. Julia Kaiser vom beauftragten Planungsbüro „stadtgespräch“ aus Kaiserslautern wird über die Dorferneuerung informieren. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung liegt der Gemeinde zufolge auf der Präsentation der Ergebnisse aus der Fragebogenaktion, die kürzlich in Glan-Münchweiler erfolgt sei. Die Bürger sollen mithelfen, ein Zukunftskonzept für die Weiterentwicklung der Gemeinde zu erstellen. Ziel sei es, dass sich möglichst alle sozialen Gruppen im Dorf mit Ideen beteiligen.