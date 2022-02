Das Dorferneuerungsprogramm in Wahnwegen wird fortgeschrieben. Das bedeutet, dass der Dorfkern zum Sanierungsgebiet erklärt wird. Die Neubaugebiete bleiben außen vor.

„Ein Großteil der Häuser im Zentrum ist vor 1980 gebaut. Bei vielen steht eine Renovierung an, was für die Eigentümer mit immensen Kosten verbunden ist“, sagte Ortsbürgermeister René Morgenstern. Wenn sie in einer Dorferneuerungsgemeinde in ihr Eigentum investieren, können die Wahnwegener jedoch Handwerker- und Materialkosten steuerlich gut absetzen. Auf diese Weise, hofft Morgenstern, würden auch ältere Anwesen für junge Familien attraktiv. „Sie können alte Gebäude vergleichsweise günstig instandsetzen und zum Beispiel alte Bauernhäuser auch umnutzen.“ Das Programm schaffe also Anreize, den alten Ortskern mit neuem Leben zu füllen.

Verkehrsfluss innerorts verbessern

Auch will die Gemeinde anstelle der Kreuzung in der Ortsmitte einen größeren Kreisel anlegen lassen, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Dafür wird sie zwei anliegende Häuser kaufen, die bereits nicht mehr bewohnt sind. Der Landkreis und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) müssen laut Morgenstern diesem Vorhaben noch zustimmen. Er hoffe, dass das Projekt in den nächsten ein bis zwei Jahren angegangen wird. „Immerhin warten wir schon zehn Jahre darauf.“ Der Rat vergab den Planungsauftrag an das Büro WSW, Kaiserslautern. Die Kosten von 10.500 Euro werden laut Morgenstern mit 80 Prozent bezuschusst.