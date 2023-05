Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ortsgemeinderat hat den Doppelhaushalt 2020/2021 verabschiedet, der in beiden Jahren ein fünfstelliges Minus vorsieht. Zum Stand der gerichtlichen Auseinandersetzung mit der Nachbargemeinde Hüffler will Ortsbürgermeister René Morgenstern erst in der nächsten Sitzung, am 26. Juni, eine Stellungnahme abgeben.

Wahnwegen und Hüffler werden sich vor dem Verwaltungsgericht Neustadt treffen. Grund: Nach jahrelangem Zank um die Zweckvereinbarung für den Kindergarten in Wahnwegen hatte Hüffler