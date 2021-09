In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan soll die Umlage für die Ortsgemeinden vorerst nicht erhöht werden. Das kündigte Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer im Ortsgemeinderat Albessen an.

Im Entwurf des Ergebnishaushaltes für Albessen fehlen 61.000 Euro und 62.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023. Das Eigenkapital würde von fast 1,2 Millionen im Jahr 2019 auf 984.000 Euro schrumpfen. Der Finanzhaushalt sieht Fehlbeträge von 36.000 Euro und 35.000 Euro vor. Die Gemeindesteuern- und Hebesätze werden vorerst nicht erhöht.

Investiert wird in den Kindergarten in Konken, aber auch in den Friedhof, den Gemeinde-Bauhof und den Spielplatz. Die Umlagen für Verbandsgemeinde und Landkreis betragen voraussichtlich jeweils 110.000 Euro. Eine der größten Einnahmenposten ist der Anteil an der Einkommensteuer. Hier werden in den beiden Jahren 130.000 und 132.000 Euro erwartet.

Auf Gemeindeland wird ein Windrad gebaut. Baubeginn soll im Oktober sein, die Bauzeit ein Jahr. Schwieriger ist die Planung einer weiteren Fotovoltaik-Freifläche. Auf dem geplanten Gelände sind landwirtschaftliche Vorrangflächen eingetragen.