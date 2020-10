Als Autofahrer hat man es derzeit nicht leicht im Südkreis. In Waldmohr wird die Breitenbacher Straße (L 354) saniert und ist bis voraussichtlich Mitte Dezember voll gesperrt. Dazu wird schon seit Anfang Juli die Ortsdurchfahrt von Dunzweiler saniert. Vor allem Letzteres sorgt für eine kuriose Situation für einige Anwohner.

In Dunzweiler werden die Wasserleitung und die Straßenab- und Kanaleinläufe erneuert sowie die Fahrbahndecke saniert. Voraussichtliches Ende: Juli 2022. Das alleine ist für die Einwohner schon eine Belastung – die durch die Sperrung in Waldmohr noch größer wird.

„Wir fühlen uns von allen Seiten eingesperrt“, hatte eine RHEINPFALZ-Leserin berichtet. Wenn sie ihre Kinder zur Kita bringen wolle, die eigentlich nur etwa 500 Meter entfernt sei, bleibe ihr nur die Möglichkeit, die Umleitung über Breitenbach und Altenkirchen zu fahren, was einen Umweg von rund 25 Kilometern bedeute.

Ursprünglich anders geplant

Jene Leserin berichtet auch, dass ältere Mitmenschen, die regelmäßig zum Arzt müssten, teilweise überhaupt keine Möglichkeit hätten, aus dem Ort hinauszukommen. Den Arbeitern macht sie aber keinen Vorwurf. „Die tun alles, um uns die Situation zu erleichtern und fahren die Baumaschinen beispielsweise abends an den Straßenrand, so dass wir zumindest ab 17 Uhr durch die Baustelle fahren können.“

Dass beide Baumaßnahmen so ungünstig zusammenfallen, sei so nicht geplant gewesen, sagt Dunzweilers Ortsbürgermeister Volker Korst. „Ursprünglich sollte das mit dem LBM so abgesprochen werden, dass die Baustelle in Waldmohr eben nicht mit der schwierigen Phase der Sanierung unserer Ortsdurchfahrt zusammenfällt“, erklärt Korst. „Wir wurden dann von der Nachricht überrascht, dass der Zustand der Straße in Waldmohr keinen Aufschub mehr erlaube und die Sanierung doch schon beginnt – das war dann aber nicht mehr zu ändern.“

Freigabe nicht möglich

Eine Alternative sei ein asphaltierter, landwirtschaftlicher Weg zwischen Dunzweiler und Bambergerhof, der als Umleitungsstrecke dienen könnte. Das sei anfangs auch noch gegangen, mittlerweile aber kontrolliere dort regelmäßig die Polizei nach einer Beschwerde. Sowohl Korst als auch Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, bedauert die derzeitige Situation, beteuern aber, dass man den Weg nicht als Umleitungsstrecke freigeben könne: „Es handelt sich dabei um einen landwirtschaftlichen Weg, der rechtlich nunmal keine Straße ist. Und wenn wir den offiziell freigeben würden und es würde etwas passieren, hätten wir ein riesiges Haftungsproblem.“

Korst sagte auf Anfrage ebenfalls, dass ihm schlicht die Hände gebunden seien. Seit einigen Tagen stehe sein Telefon kaum noch still, sei er mit Bürgern im ständigen Dialog. Er könne die Einwohner ja verstehen, könne aber an der Situation leider auch nichts ändern.

„Wir haben uns am Mittwoch extra zu einem Gespräch getroffen, an dem die Ortsbeigeordneten und beide Fraktionssprecher ebenso beteiligt waren wie Vertreter der Verbandsgemeinde und Gerd Zimmer, der Leiter der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg“, berichtet der Ortsbürgermeister. Das Ergebnis des einstündigen Gesprächs: Man kann den asphaltierten Feldweg rechtlich schlicht nicht freigeben – so gerne man das auch möchte.

Licht am Ende des Tunnels

Anschließend habe Korst die Situation auch dem neuen Elternausschuss der Kindertagesstätte erklärt. Dort habe er nach anfänglichem Gegenwind letztendlich aber dann auch Verständnis gefunden, dass es derzeit schlicht nicht anders machbar sei.

Doch Korst sieht zumindest ein kleines Licht am Ende des Tunnels: „In zwei bis drei Wochen werden die Arbeiten so weit sein, dass sich die Situation für die Bürger deutlich verbessert. So lange müssen wir eben noch mit den derzeitigen Unannehmlichkeiten leben.“

Arbeiten zurückgestellt

Immerhin: Schlimmer wird es nun nicht mehr. Denn Anwohner hatten befürchtet, die Belastung werde noch größer, wenn auch noch in Schönenberg-Kübelberg gebaut werden. Dort soll die Schmittweilerstraße (K 4) saniert und eine Abbiegespur an der Kreuzung zur B 423 eingerichtet werden.

Doch in dieser Hinsicht beruhigt Lothschütz die Bürger: „Diese Maßnahme war eigentlich schon geplant. Als der LBM dann aber die Ortsdurchfahrt von Dunzweiler neu teeren wollte, haben wir beschlossen, in diesem Zuge auch die Arbeiten am Kanal und den Wasserleitungen zu machen – und die Maßnahme in Schönenberg-Kübelberg erst einmal zurückzustellen“, erklärt Lothschütz. Dort soll die Arbeit erst beginnen, wenn die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Dunzweiler abgeschlossen ist.