Die neue Ausstellung im ersten Obergeschoss der Zehntscheune der Burg Lichtenberg stellt Arbeiten zweier heimischer Künstler einander gegenüber: Judith Boy und Günter Baus.

Die Werke der Künstlerin aus Körborn und des Künstlers aus Ottweiler stehen vordergründig in einem Kontrast. Die Besucherinnen und Besucher sind dennoch dazu eingeladen, auf eine Entdeckungsreise zu gehen, um nachzuspüren, inwieweit die Exponate nicht doch in Korrespondenz miteinander treten. Das Trafoprojekt „Westpfälzer Musikantenland“, das die Schau organisiert, hofft auch auf Rückmeldungen im Gästebuch. Dabei könne es um Fragen gehen wie: Was bedeutet für uns Kunst? Was muss Kunst leisten, die für uns bedeutsam ist?

Die Organisatoren möchten auch das Publikum anregen, bei der Bespielung der freien Fläche mitzuwirken und sich einzubringen. Dazu laden – unabhängig von der Ausstellung – bereits Klangwände ein. Langfristiges Ziel des Trafoprojekts ist es, die freie Ebene der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg mit einer Projektgruppe von engagierten und aktiven Bürgern zu einem Veranstaltungsort auszugestalten. Auch werden sich Hinweise erhofft für die zukünftige Transformation der Dauerausstellung im Obergeschoss, die sich dem Thema Wandermusikanten widmet.