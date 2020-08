Der Strom wird am Donnerstag, 6. August, von 7.30 bis 9 Uhr und am Montag, 10. August, von 12 bis 13.30 Uhr im Ortsteil Dietschweiler abgeschaltet. Dies teilten die Pfalzwerke mit. Strom aus Eigenerzeugungsanlagen einzuspeisen, wie zum Beispiel aus Photovoltaik-Anlagen, sei in dieser Zeit ebenfalls nicht möglich. Die Pfalzwerke weisen darauf hin, dass empfindliche elektrische Geräte wie Computer oder Telefone geschützt werden sollten, indem sie vor der Stromabschaltung vom Netz getrennt werden.