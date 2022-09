Der Eintritt ist frei, wenn nach zweijähriger Pause zu Beginn der Donnersberger Lammwochen am Sonntag, 18. September, von 11 bis 16 Uhr das „Kulinarische Lammfest“ auf dem Gelände des Hofguts Neumühle bei Münchweiler stattfindet. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Schlemmermeile mit regionalen Gerichten rund ums Lamm, die von Köchen der fünf teilnehmenden Gastronomiebetriebe zubereitet werden. Sie bieten unter anderem Ravioli, Maultaschen, Sülze, Hackbällchen, Gyros, Curry, Gulasch und Burger von jungen Merinolandschafen an.

Für musikalische Unterhaltung sorgt das Trio Tango Palatino aus Kaiserslautern. Das Weingut Schmidt in Obermoschel kredenzt seine Weine. Kaffee und hausgemachten Kuchen gibt es in der Maschinenhalle. Eine Bastelwerkstatt für Kinder, Spinndemonstrationen und Marktstände mit Produkten rund ums Schaf vervollständigen das Programm.

Die Donnersberger Lammwochen finden vom 16. September bis 3. Oktober unter dem Motto „Spitzenqualität, Genuss und Naturschutz für die Region!“ statt. Auf Initiative des Hofguts Neumühle beteiligen sich fünf Gastronomiebetriebe: die Klostermühle in Münchweiler , die „Mühle am Schlossberg“ in Wartenberg, das Bastenhaus in Dannenfels, das Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden und das Restaurant Freigeist in Bad Kreuznach.