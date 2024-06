Bleiben die Pool-Billard-Spieler von Domino Kusel in der Verbandsliga oder steigen sie nach ihrem Abstieg noch mal ab? Am Sonntag steht das entscheidende letzte Spiel an.

Domino Kusel ist Tabellenvorletzter, „aber so schlecht sieht es nicht aus“, sagt Stefan Stahlbusch, Geschäftsführer des Kuseler Teams. „Die letzten zwei steigen ab, wir spielen zu Hause gegen Ludwigshafen. Und gegen die haben wir das Hinspiel 7:1 gewonnen. Wir sind positiv eingestellt, dass das was wird.“

Der Gegner, der am Sonntag ab 14 Uhr bei Domino Kusel (Neuwirtshauss 6 in Niederalben) zu Gast ist, PBC Red Lion 3, ist Drittletzter der Tabelle, und die Rechnung ist einfach. Stahlbusch: „Die sind einen Punkt vor uns. Wenn es unentschieden ausgeht oder wir verlieren, ist Ludwigshafen drin und wir sind raus. Wenn nicht, haben wir den ärgsten Konkurrenten geschlagen und haben es verdient, drinzubleiben.“

Andere Verbandsligisten haben arg aufgerüstet

Erst ein Jahr zuvor war der PBC Domino Kusel als Tabellenletzter aus der Oberliga abgestiegen. Fünf Saisons war er in der vierthöchsten Klasse vertreten. Seit der Verbandsliga-Zeit vor sechs Jahren hat sich laut Stahlbusch aber einiges verändert. „Damals war die Liga zweigleisig. In der Zwischenzeit ist sie eingleisig, und das Niveau ist höher geworden.“ Was ihn freute und was er gesehen hat: „Wir können in der Liga mithalten“, in der „alle wissen, wo die Löcher liegen und alle spielen können“ und in der es eng zugehe. In der Hinrunde sammelten die Kuseler fünf Punkte, waren damit Drittletzter. In der Rückrunde kamen bis jetzt weitere acht Punkte aufs Konto und der PBC ist trotz der besseren Punktausbeute Vorletzter.

Aber die Konkurrenz macht es den Westpfälzern auch nicht leicht. Viele Vereine haben im Laufe der Saison nachgerüstet. Stahlbusch: „In Neuwied spielt jetzt ein alter Regionalliga-Spieler, ein Top-Mann. Er hat die Hälfte der Spiele bestritten. Bad Kreuznach hat einen Zweitbundesliga-Spieler aktiviert. Solche Leute haben wir nicht in der Hinterhand.“

Domino Kusel geht optimistisch ins Spiel

Trotzdem sei am Sonntag alles offen. „Wir gehen es optimistisch an. Es geht ja nicht um Geld sondern um die Ehre und den Reiz. Natürlich wollen wir drinbleiben. Wir wissen, um was es geht und wollen, dass es gut ausgeht. Ein 5:3 reicht uns.“

Zuschauer sind beim Verbandsliga-Duell am Sonntag ebenso erlaubt wie bei den Spielen der unteren Klassen am Samstag. Doch Stimmung dürfte erst nach der Begegnung zu spüren sein, wenn feststeht, wer absteigt und wer in der Liga bleibt. Stahlbusch: „Beim Spiel selbst ist alles mucksmäuschenstill und konzentriert.“

Tabelle

Pool Billard

Verbandsliga

1. VfB Neuwied 2

30 Punkte

62:42 Partien 2. MC Kaiserslautern

23

60:44 3. PBC Alzey 2

20

55:49 4. VfF Bad Kreuznach

19

59:45 5. VfB Neuwied 3

16

46:58 6. PBC Red Lion 3

14

44:60 7. Domino Kusel

13

51:53 8. PSC Bingen 2

6

39:65