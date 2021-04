Nach über einem halben Jahr Zwangspause durften endlich auch die Billardspieler des PBC Domino Kusel wieder um Punkte spielen. Ihr erstes Oberligaspiel in der neuen Saison gegen den PBC Red Lion 2 aus Ludwigshafen endete mit einer unglücklichen 3:5-Niederlage.

Bis zum letzten Spiel war für die Dominos zumindest ein Punkt absolut im Bereich des Möglichen. Und es ging auch schon gut los. Stefan Stahlbusch zeigte direkt eine starke Leistung und gewann das erste Spiel (14.1 endlos). Es folgte eine hauchdünne Niederlage von Karlheinz Stollhof im 8-Ball, ehe eine klare Niederlage von Neuling Ahmad Faqiri (9-Ball) sowie ein sicherer Erfolg von Frank Neudeck (10-Ball) für ein 2:2 zur Pause sorgten.

Ein souveräner Sieg von Stollhof im zweiten 14.1 endlos-Spiel ließ den PBC auf einen Erfolg hoffen, danach schafften es aber weder Faqiri (8-Ball) wie auch Neudeck (9-Ball) nicht, ihre Spiele für sich zu entscheiden. Und da abschließend auch Stahlbusch im 10-Ball ganz knapp unterlag, nahmen die Gäste die Punkte mit auf den Heimweg.

„Punkt wäre verdient gewesen“

„Ein glückliches Ergebnis für Ludwigshafen, schade für uns. Ein Punkt wäre allemal verdient gewesen“, meinte Stefan Stahlbusch hinterher. Nach dem ersten Spieltag reiht sich der PBC auf dem siebten und vorletzten Platz ein. Die nächste Aufgabe steht am 18. Oktober an, dann gastieren die Kuseler beim BSV Kaiserslautern.

Die in der neuen Saison wieder gemeldete zweite Mannschaft spielt in der Kreisliga A und war am ersten Spieltag spielfrei. Deren erster Auftritt steht am 17. Oktober beim PBC Ingelheim 4 an.