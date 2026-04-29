Beim Auftritt der Theatergruppe des KuH-Vereins Sand wird der Grieser Dorfarzt Dr. Beinbrech beim Suchen, Finden und Verlieren seiner Herzensdame begleitet.

Viermal zeigte die Theatergruppe des KuH-Vereins Sand im Sportheim des TuS Gries das Stück „Dr. Beinbrech, der Arzt, dem die Frauen misstrauen“. Und jedes Mal hatte das Publikum, das das Haus immer bis auf den letzten Platz füllte, jede Menge zu lachen. Den Schwank aus der Feder von Indra Janorschke und Dario Webeberg übertrug Michele Jung, die auch als Souffleuse fungierte, ins Pfälzische.

Die Bühne hat sich in eine Arztpraxis verwandelt: Zwei stabile Türen wurden aufgestellt, gestrichen, die Rezeption und Regale installiert, Bilder aufgehängt und Pflanzen sowie Deko und Skelett Gertrud drapiert. Die schwerhörige Putzfrau und Patientin Trudi (Birgit Bohnenberger) geht ihrer Arbeit nach. Arzthelferin Susi (Nicole Schulz) und die Patientinnen kommen auf die Bühne. Alle haben nur ein Gesprächsthema: In Sand eröffnet am folgenden Tag eine neue Praxis. Dr. Thunderstorm, ein Australier, soll unheimlich gut aussehen und sehr charmant sein, wissen die Damen. Und die Räume seien ganz in Lila gehalten, schwärmt Beate (Susanne Fauß). Dass Dr. Beinbrech diese kindische Lobhudelei nicht gefällt, versteht sich. Er zieht über den „Sänner Konkurrenten“ her, ist sich sicher, „dass der Quacksalwer eh net lang bleibt“.

Ein Star taucht auf

Beinbrech, den Reiner Klein herrlich schusselig und später urkomisch als verliebten Gockel mimt, zieht sich zurück. Die Damen, die ihn für depressiv halten, sind sich sicher: „Der braucht e Fraa.“ Sie gehen das Dorf nach möglichen Kandidatinnen durch. An jeder haben sie etwas auszusetzen. Und der dominanten Schwester des Arztes, Bianca ( Martina Wagner), passt sowieso keine.

Als Beinbrech in der Mittagspause allein zurückbleibt, taucht Barbara Kübelberger auf. Den oberwichtigen, überdrehten TV-Star mimt Daniela Stuppi-Meier. Beinbrech („Ich bin Ihr greschder Fan“) ist hin und weg. Da sie demnächst eine Ärztin im Glantal spielen soll, erhofft sie sich von Beinbrech eine Einführung ins Metier. Diese Aufgabe und noch viel mehr will dieser gern übernehmen.

Hysterischer Abgang von Kübelberger

Nach der Pause schwärmt Beinbrech von seinem Date. Den Namen darf er nicht nennen, denn alles ist – „Wie häschd die Fraa vum Chrischdmann Kurt? Genau, top sigrid“. Die Damen glauben jedoch nicht an ein Treffen von ihm mit einer bekannten Persönlichkeit und beraten deswegen weiter über das Frauenproblem. Doch weder der Elternabend, zu dem ihn Leoni (Viola Schuck) mitschleppen will, noch das Treffen des Schiffsmodellbauclubs, Beates Vorschlag, werden angenommen. In einem sind sich alle einig: Beinbrech muss dringend in psychiatrische Behandlung. Der regt sich fürchterlich auf, fühlt sich als „Arzt, dem die Frauen misstrauen“.

Beinbrechs Traum geht in Erfüllung. Er darf die Nacht mit Kübelberger verbringen. Aber er will nicht darüber sprechen: Stinksauer herrscht er die Frauen an, entlässt aus Wut die Arzthelferin. Sie halten ihn für komplett verrückt. Um sich zu rehabilitieren, versteckt er sein Handy in einer Pflanze, will das nächste Rendezvous aufzeichnen. Doch Kübelberger kommt dahinter, macht ihm eine riesige Szene und einen hysterischen Abgang.

Wöchentliche Proben seit September

Ernüchtert sind die Damen von der Praxisneueröffnung. Nein, Thunderstorm ist viel zu aalglatt, da wollen sie nicht hin, und statt edlen Prosecco gab’s nur „Fusel aus Kusel“. Zurück an der Praxis von Beinbrech sehen sie Kübelberger flüchten und glauben dem Arzt. Alle Differenzen lösen sich allmählich auf; Susi wird wieder eingestellt.

Mit viel Applaus dankte das Publikum für die gelungene, lustige Vorstellung, die von Slapstickeinlagen, viel Wortwitz und Lokalkolorit und vor allem dem Können der Darstellerinnen und des einen Darstellers lebte. Seit September hat das Ensemble wöchentlich geprobt. Gemeinsam hätten sie das Stück ausgesucht und die Rollen verteilt, erzählte Martina Wagner. Ihr großes Dankeschön galt sämtlichen Engagierten, insbesondere Regisseurin Barbara Brans und dem TuS Gries.