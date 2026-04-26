Im vergangenen Jahr verkündete Marc Gassner das Ende der beliebten Partys am 1. Mai und Vatertag in Paulengrund. Nun öffnet das Festzelt doch wieder.

Niemals geht man so ganz“ – dieser bekannte Schlager von Trude Herr trifft in leicht abgewandelter Form auch auf Marc Gassner zu. Noch im vergangenen Jahr verkündete er, dass es in Paulengrund keine Veranstaltung mehr geben werde. Der Aufwand sei einfach zu hoch. Die Absage war jedoch nicht von Dauer. Bereits am Freitag, 1. Mai, und erneut am Vatertag, Donnerstag, 14. Mai, wird Paulengrund in diesem Jahr doch wieder zum Festschauplatz – wenn auch nicht im gleichen Umfang wie früher.

Woher rührt Gassners Sinneswandel? Etliche Fans der Partys vom 1. Mai und von Vatertag seien auf ihn zugekommen und hätten angefragt, ob nicht doch wieder eine Veranstaltung in Paulengrund stattfinden könne, berichtet Gassner. Sie wüssten nicht, wo sie feiern und den Tag in ähnlich „fetziger Atmosphäre“ verbringen könnten. Die vielen netten Bitten und drängenden Anfragen, die am Jahresbeginn auf ihn einprasselten – „die haben mich richtig genervt“ –, ließen Gassner nicht kalt. Er gab sich einen Ruck und sagte zu, für die „Paulegrund“-Fans in diesem Jahr wieder zwei Veranstaltungen zu organisieren. „Aber bei weitem nicht mehr in der bisherigen Größe“, betont er ausdrücklich.

Kleineres Zelt für weniger Besucher

Am Freitag, 1. Mai, wird die Band „Sergeant“ spielen, am Donnerstag, 14. Mai, „Die Hüttenrocker“. Die vier „Sergeant“-Jungs, die aus dem Großraum Kusel stammen, wissen mit Schlager, Pop, Rock, Party-Musik und Evergreens zu begeistern. Zum Repertoire der „Hüttenrocker“, die ebenfalls in der Region zu Hause sind, gehören Hits der aktuellen Charts, Ohrwürmer der Après-Ski-Szene sowie Klassiker der Rock- und Partymusik. Zu beiden Gruppen hatte Gassner bereits früher Kontakt und bekam nach seiner Anfrage direkt eine Zusage.

Die zwei Bands erhalten entsprechend ihrer Größe weniger Gage als die bisherigen, größeren Bands – kein unwesentlicher Aspekt. Sie würden das nun kleinere Zelt aber genauso rocken, verspricht Gassner. Maximal 1000 Besucher will er an den zwei Feiertagen begrüßen. Der Aufwand für ihn und seine Mitstreiter wird geringer sein als zuvor – so kann er großteils auf das bewährte Team, insbesondere aus dem familiären Umfeld, zurückgreifen. „Wir haben früher lange Zeit vor dem Termin die Veranstaltung vorbereiten und das große Zelt aufbauen müssen“, sagt Gassner. In diesem Jahr reiche es, fünf Tage vorher zu starten.

Auch wieder Freude da

Abgesehen von ein paar kleinen Änderungen können sich die Besucher, die schon häufiger in Paulengrund zu Gast waren, auf Bewährtes einstellen. Einlass ins Zelt ist jeweils ab 13 Uhr; ab 15 Uhr spielen die Bands. Gegen 21 Uhr, spätestens 22 Uhr, ist Schluss. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Ja, er freue sich auch, dass es weitergeht, bekennt Gassner schmunzelnd. Der kleinere Rahmen sei wichtig, auch vor dem Hintergrund, dass er – wie im vergangenen Jahr begonnen – in diesem Jahr wieder den Bauernmarkt in Webenheim und den Pferdemarkt in Quirnbach organisieren wird. Beide Veranstaltungen fordern ihn in beträchtlichem Maße.