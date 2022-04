Open-Air-Konzerte sind (noch) selten. Schön also, dass Peter Wirrer vom Minigolfplatz am Kaiserslauterer Gelterswoog zwar keine großen, aber doch immerhin kleine Freiluft-Konzerte anbietet. Das diesjährige Programm am „Hoh’necker“ startet über Ostern.

Am Ostersamstag um 18 Uhr geht’s also los am Gelterswoog in Kaiserslautern . Mit dem Sänger Myk Sno. Der Mann ist auf Soul, Blues oder Funk spezialisiert und dem Lauterer Publikum von seinen Auftritten im Musikclub Luther her bekannt. Unter dem Motto „One Man, one Guitar“ bietet Robb Somerville am Ostersonntag ab 15 Uhr American Folk. Und am Ostermontag zur gleichen Zeit traut sich Mario Gilcher vors Publikum, der erst 40 Jahre Bühnenerfahrung hat. Mit einem Mix aus Country, Folk und Pop. Also: Frische Luft, hoffentlich Sonne und Musik: Was will man mehr?

Wer eher auf Independent Music steht, muss ins Kuseler Kinett am Hofacker. Dort läuft unter der Ägide des Musikclubs Schalander ein großes Indie-Festival. Von Ostersamstag bis Ostermontag treten nicht weniger als zwölf Bands mit Indie, Punk oder Psychedelic auf. Da muss man sich schon eine Thermoskanne Kakao, drei Butterbrote und den Schlafsack mitnehmen! Der Timetable steht nun fest: Am heutigen Samstag spielt (19.12 bis 19.57 Uhr!) Katrin Meier alias Kat Kit mit Band, danach bis kurz vor 21 Uhr das Trio Das bisschen Totschlag aus Hamburg, es folgen bis 21.50 Uhr UV-TV aus New York, ab kurz nach 22 Uhr treten Veik aus der Normandie auf, in der Stunde vor Mitternacht spielt das belgische Duo Ada Oda, gefolgt von ihren Landsleuten Frankie.

Am Sonntag eröffnen um kurz nach 19 Uhr die Surfing Horses aus Kaiserslautern, ab 20.15 Uhr spielen die Saarländer Tausend Augen, gefolgt von Yagow aus dem Saarland (21.15 bis 22.15 Uhr), danach spielen die Belgier Endz.

Am Montag sind die Lokalmatadoren Girls of Doom Lagoon zwischen 19.12 und 19.57 Uhr am Start, gefolgt von der Quirnbacherin Kat Kit, nun ohne Band, ab 21.30 Uhr tritt der türkische Musiker Umut Adan auf. Jeden Abend beschließt Booker Andreas Becker mit seinem Vectralkoerper DJ Set.

Ostern im Besichtigungsbergwerk wär’ doch mal was anderes. Also, die Kleinen schnappen, ins Auto setzen und nach Wolfstein fahren. Im dortigen Bergwerk (ausgeschildert) gibt es tolle Besichtigungstouren sowie spezielle Aktionen, Ostereier und andere Gimmicks für die lieben Plagen. Genaueres im Internet auf der Seite www.kalkbergwerk.com.

Am Donnerstag nächster Woche gibt es ein Angebot für die Freunde der abstrakten, genauer gesagt der informellen Kunst. Von 18 bis 21 Uhr ist die Ausstellung mit den wilden Bildern von Jochen Dewerth im Lauterer Kulturclub Salon Schmitt in der Pirmasenserstraße in Kaiserslautern geöffnet. Der Künstler ist anwesend und gesprächsbereit.

Dass der frühlingshafte Wald an Ostern einen Besuch wert ist, steht außer Frage. Wer Kinder oder Enkel dabei hat, sollte Schokoladeneier nicht vergessen. Den alten Spruch meines Großvaters − „Guggemo, do hat de Oschderhas was verlor!“ − darf man auch heute noch verwenden, ohne Urheberrechte zu verletzen. Viel Spaß!

Der Kaiserslauterer Satiriker und Schriftsteller Andreas Fillibeck gibt RHEINPFALZ-Lesern der Barbarossastadt seit Jahren Freizeittipps. Nun erweitert er das Angebot für die Leser der Ausgabe Kusel.