Retten einer Puppe mit und ohne Flossen sowie Lifesaver oder Hindernisschwimmen hießen die Disziplinen am Samstag im Kuseler Vitalbad. 89 Teilnehmer von 14 DLRG-Ortsgruppen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland stürzten sich ins Wasser.

Die DLRG-Ortsgruppe Kusel veranstaltete am vergangenen Wochenende gleich zwei Wettkämpfe für Rettungssportler. Am Samstag trug die Ortsgruppe im Kuseler Vitalbad für Rettungsschwimmer ihren zweiten Kussie-Spring-Cup mit Teilnehmern ab 13 Jahren und einen Tag später im Hallenbad Nonnweiler ihren Junior-Cup ab dem Alter von neun Jahren aus. Der Gastgeber konnte sich am Samstag über zwei Mal Gold, vier Mal Silber und drei Mal Bronze freuen. Beim Junior-Cup gab es drei Mal Gold, drei Mal Silber und vier Mal Bronze.

Diese beiden Wettkampftage waren zugleich der Start in die neue Saison. In den kommenden Monaten gibt es insgesamt elf Veranstaltungen, in denen sich die Rettungsschwimmer für die Landesmehrkampfmeisterschaften qualifizieren können. Nach Abschluss der Wettkämpfe können die 18 Rettungsschwimmer jeder Altersklasse, die die besten Tagesergebnisse vorweisen, daran teilnehmen.

Wie am Schnürchen

89 Teilnehmer aus 14 DLRG-Ortsgruppen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland reisten am Samstag nach Kusel. Der von Andreas Kauf von der DLRG Kusel organisierte Wettkampf lief wie am Schnürchen, galt es eine Vielzahl an Starts in vier Altersklassen jeweils für Mädchen und Jungen in den unterschiedlichen Disziplinen zu absolvieren. Unter den Kuseler Startern waren Nils Gerdelmann und Luca Weingarth, die im vergangenen Jahr beim ersten Kussie-Spring-Cup siegreich waren. Den beiden Schwimmern gelang es erneut, sich in die Siegerliste einzutragen.

Gerdelmann und Weingarth waren in die höhere Altersklassen gerückt. Gerdelmann startete in der Kategorie 15/16 und Weingarth in der 17/18-Klasse. „Obwohl ich in den letzten Wochen nicht so viel trainiert habe, bin ich heute einige Bestzeiten geschwommen“, sagte Weingarth. Beide Sportler zeigten sich zuversichtlich, dass die erlangten Punkte zur Qualifikation für die Landesmehrkampfmeisterschaften ausreichen, die am 4. und 5. Mai in Bad Kreuznach ausgetragen werden.

Vanessa Schultz, die Kussie-Cup-Siegerin vom Vorjahr, musste sich diesmal mit Silber in der offenen Altersklasse (AK) begnügen. In der AK 13/14 männlich gewann Philip Krebs unter 17 Teilnehmern die Silbermedaille. Ebenfalls Silber holte Noemi Mostberger in der AK 15/16 weiblich knapp hinter der Erstplatzierten. In der Kategorie 15/16 männlich gewann Malte Theiß Bronze, in der AK 17/18 männlich Kennet Kohn Silber. Im offenen Wettbewerb weiblich holte Lea Lißmann Bronze.

Zudem konnten sich Tedi Petrov (4., AK 15/16 w), Michelle Schäfer (4., AK offen w), Moritz Gerdelmann (6., AK 13/14 m), Miro Kugland (7., AK 13/14 m), Hanna Hinkelmann (9., AK 15/16 w), Marie Schneider (10., AK 13/14 w), Lennox Frank (10., AK 13/14 m) und Alina Trautmann (10., AK 15/16 w) unter den besten Zehn platzieren. In der Disziplin Leinenwurf gewannen Lea Lißmann/Vanessa Schultz bei den Damen und Kennet Kohn/Luca Weingarth Silber bei den Herren vor Malte Theiß/Philipp Krebs.

56 Teilnehmer in Nonnweiler

Einen Tag später zählte der Junior-Cup in Nonnweiler 56 Teilnehmer aus fünf Ortsgruppen. In der Klasse 9 weiblich gewann Linea Gerdelmann vor Julie Klein und Lana von Blohn, während Jakob Veit vor Finn Baumhardt in der AK 9 männlich siegte. In der Gruppe AK 10 männlich holte Luca Geyer Silber, in der AK 11 weiblich wurde Clara Hanz Zweite vor Sophia Wundsam, die Bronze gewann, Frieda Schwarz wurde Dritte (AK 12).

Tim Baumhardt gewann die Goldmedaille in der Gruppe AK 12 männlich, während Andreas Schwindt Platz drei belegte. Weitere Platzierungen der Kuseler Rettungsschwimmer: Elias Krebs (4. AK 10 männlich), Hanne Raab (6. AK).