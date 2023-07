Beim Juniorenrettungspokal der Rettungsschwimmer in Braunschweig landete das Rheinland-Pfalz-Team auf einem so guten Platz wie noch nie zuvor.

Beim Juniorenrettungspokal (JRP) messen sich die Jugendauswahlmannschaften der 18 DLRG-Landesverbände über vier Tage in Disziplinen an Land, im Freigewässer und im Hallenbad. In diesem Jahr konnten sich Alina Wagner und Luca Weingarth von der Ortsgruppe Kusel für diese Auswahlmannschaft qualifizieren und wurden von Landestrainer Andreas Kauf für den Pokal in Braunschweig nominiert. Alina Wagner schwamm mehrmals auf das Podium und konnte durch erfolgreiche Platzierungen Punkte für das Team einheimsen. Im Hindernisschwimmen über 200 Meter wurde sie Dritte und schaffte in den anderen Disziplinen im Hallenbad Platzierungen unter den besten Zehn. Auch mit der Mannschaft stand sie mehrfach auf dem Podest.

Luca Weingarth erzielte in den Staffel Punkte für die Gesamtwertung und konnte zudem durch einen 14. Platz im Surfrace für sein Team punkten. Nach der Auswertung aller Disziplinen durfte sich das Team Rheinland-Pfalz über den zweiten Platz freuen: Ein besseres Teamergebnis wurde bisher noch nicht erzielt.