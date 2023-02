Zahlreiche Medaillen sammelte die DLRG Kusel beim „1. Kussie Spring Cup“, den sie selbst in Kusel ausrichtete. Die Vereine zeigten sich begeistert vom Bad und vom Wettkampfmodus.

Beim überregionalen Rettungssportwettkampf sammelte das heimische Team „Kusel KiXXX“ acht Medaillen (viermal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze) im Einzelwettbewerb und viermal Gold und eine Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb. Der Wettkampf ab der Altersklasse 13/14 ist Teil des Qualifikationsmeetings zur Landes-Mehrkampf-Meisterschaft (LMM) im Mai in Mainz.

Zum Einzelwettbewerb traten 110 Athletinnen und Athleten aus elf Vereinen an. In der Altersklasse (AK) 13/14 weiblich holte Noemi Mostberger Silber und Nils Gerdelmann Gold in AK 13/14 männlich. Alina Wagner siegte in AK 15/16 weiblich, Milena Heil gewann in einem stark besetzen Teilnehmerfeld Bronze. Die Goldmedaille der AK 15/16 männlich sicherte sich Luca Weingarth. Silber ging in der AK 17/18 weiblich an Michelle Schäfer. Vanessa Schultz wurde Spring-Cup-Siegerin der AK offen weiblich, während Paul Bittmann bei der Herren Silber holte. In Podestnähe schwamm Philip Krebs als Fünfter der AK 13/14 männlich.

Beim Mannschaftswettbewerb waren 16 Teams am Start. Gold gewannen die „Fresh ChiXXXies“ (13/14 w mit Noemi Mostberger, Alina Trautmann, Hanna Hinkelmann, Marie Schneider und Lara Schmelzer), die „Agadir 26-ChiXXXies“ (15/16 w mit Milena Heil, Alina Wagner, Maria Schwarz, Tedi Petrov, Elli Gretzschel), die „DiXXXies I“ (15/16 m mit Luca Weingarth, Nils Gerdelmann, Malte Theiß, Philp Krebs, Mauricio Kammann) und die „Kusel DiXXX“ (AK offen m mit Marco Schultz, Timm Kreutz, Paul Bittmann, Kennet Kohn). Silber ging an die „DiXXXies II“ (Tim Schmelzer, David Schwarz, Miro Kugland, Max Baumhardt).

Im Leinenwurf gab es Gold für Milena Heil/Vanessa Schultz und Kennet Kohn/Paul Bittmann und Bronze für Michelle Schäfer/Elli Gretzschel und Mauricio Kammann/David Schwarz. Vereinsrekorde erzielten Alina Wagner (200 m Super Lifesaver) und Nils Gerdelmann (100 m Hindernis).

Im März stehen für die DLRG Kusel weitere Qualifikationswettkämpfe zur Landes-Mehrkampf-Meisterschaft an.