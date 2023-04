Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit neuen Vereinsrekorden setzte sich der Nachwuchs der DLRG-Ortsgruppe Kusel bei der Vereinsmeisterschaft für die Altersklassen (AK) 7 bis 12 im Vitalbad stark in Szene. Über 40 Kinder und Jugendliche gingen bei dem in diesem Jahr zum ersten Mal unter dem Namen Kusel Youth Cup durchgeführten Wettbewerb an den Start und zeigten ihr Können in drei Schwimmdisziplinen.

Dabei gelang es Fin Baumhardt gleich mehrfach neue Vereinsrekorde aufzustellen: in der Disziplin 25 Meter Flossenschwimmen, 25 Meter Rückenschwimmen ohne Arme und 25 Meter Hindernisschwimmen.