Die DLRG Kusel hat in der vergangenen Woche an einem Trainingslager in Spanien teilgenommen, um sich auf die Wettkämpfe im Freigewässer vorzubereiten. Beim abschließenden Wettbewerb, der „Copa de Roses“, schnitten die pfälzer Athletinnen und Athleten gut ab.

Insgesamt zehn Kuseler DLRG-Sportler reisten in das katalonische Roses, um die Vorbereitung auf die Freigewässersaison 2022 anzugehen. In der Trainingslagerwoche, zu der der Landesverband Sachsen-Anhalt eingeladen hatte, machten sie sich an der Costa Brava mit dem Rettungsbrett, dem sogenannten Board, sowie dem Rettungskajak (Surfski) vertraut. Insgesamt nahmen über 100 Rettungssportler aus ganz Deutschland an den Trainingseinheiten teil. Eine der sechs Trainingsgruppen vor Ort wurde vom Kuseler Landestrainer Andreas Kauf geleitet.

Für die Damen waren beim Wettkampf „Copa de Roses“ Magdalena Benzmüller, Milena Heil, Maike Otremba und Maria Schwarz am Start. Das Herren-Team bildeten Jannik Keller, Kennet Kohn, Tim Schmelzer, David Schwarz und Tillman Theiß.

In der Nachwuchswertung „Newcomer“ konnte sich Maria Schwarz fürs Finale qualifizieren. Sie wurde Zwölfte. In der „Expertenwertung“ erreichten Magdalena Benzmüller, Milena Heil, Maike Otremba und Tillman Theiß das Finale. Benzmüller gewann bei den Damen die Silbermedaille. Im Team-Wettkampf qualifizierte sich die Mannschaft Kusel KiXXX I (Tillman Theiß, Magdalena Benzmüller, Kennet Kohn, Maike Otremba, Milena Heil) als 13. der Vorläufe für das Finale. Dort verbesserten sich die vier Erstgenannten auf Rang sechs. Auch im Beach Sprint erzielten die Kuseler gute Leistungen. Vierte bei den Damen wurde Benzmüller.

Die Betreuer Andreas Kauf und Jannik Keller zogen ein positives Fazit der Trainingswoche. Für die Kuseler Rettungssportler stehen im April und Mai das „International Pool Lifesaving Meeting MISP“ in Seraing/Belgien sowie zwei Qualifikationsmeetings zur Landesmeisterschaft auf dem Programm.