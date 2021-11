Die Sportlerinnen der DLRG Kusel haben bei den 48. Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften im Rettungssport starke Leistungen gezeigt. Im Freiburger Westbad waren Milena Heil und die Damenmannschaft platziert.

Im Einzelwettbewerb erschwamm Milena Heil in der Altersklasse 13/14 weiblich den siebten Platz. Dabei verbesserte sie den Vereinsrekord von Lara Braun (DM 2013/Bamberg) über 100 m Hindernis um 1,63 Sekunden. Ihre eigene Bestmarke über 50 m Retten mit Flossen unterbot sie ebenfalls.

Im Mannschaftswettbewerb belegte das Kuseler Team (Michelle Schäfer, Milena Heil, Emma Mensch, Maike Otremba, Maria Schwarz) in der Altersklasse 15/16 Rang zwölf. Ohne einen Wechselfehler in der 4x50m Puppenstaffel wäre der elfte Platz möglich gewesen. Trotzdem wurden die Zeiten vom Qualifikationsmeeting in Körperich deutlich verbessert.

Trainer Andreas Kauf war zufrieden: „Dies sind bisher unsere besten Resultate bei Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Einzel und Mannschaft.“

Mitte November startet die DLRG Kusel beim „International Pool Meeting (IPOM)“ in Antwerpen/Belgien. Zudem wurde Paul Bittmann für das Juniorenteam des Landeskaders Rheinland-Pfalz, das Ende November beim Deutschlandtreffen in Warendorf teilnimmt, nominiert.