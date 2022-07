Die DLRG-Ortsgruppe Kusel trat am Wochenende im Freigewässer in Ostende/Belgien an. Der Höhepunkt war eine Silbermedaille der weiblichen Beach Sprint-Staffel.

14 Athletinnen und Athleten brachte die Ortsgruppe aus Kusel beim „Flanders international Lifesaving Championship Open Water“ (FILCOW) an der belgischen Nordsee ins Wasser. Bei den Damen starteten Vanessa Schultz, Magdalena Benzmüller, Lea Lißmann, Michelle Schäfer, Alina Wagner, Johanna Seilner, Milena Heil und Elli Gretzschel. Für die Herren traten Tillman Theiß, Tim Schmelzer, David Schwarz, Mauricio Kammann, Philip Krebs und Miro Kugland an.

In der Juniorenwertung wurden vordere Platzierung durch Elli Gretzschel (7. Beach Sprint, 14. Beach Flags und 19. Surf Race), Philip Krebs (10. Beach Flags, 12. Beach Sprint) und Mauricio Kammann (16. Beach Sprint) geholt.

Hinter dem Nationalteam

In der offenen Altersklasse erreichten Magdalena Benzmüller (6. Surf Race, 6. Beach Flags, Halbfinale Board Race), Alina Wagner (11. Surf Race, 14. Surf Race, Viertelfinale Beach Sprint), Johanna Seilner (12. Ski Race, 14. Surf Race, Viertelfinale Board Race), Lea Lißmann (13. Beach Flags, 17. Ski Race, Viertelfinale Beach Sprint), Michelle Schäfer (Halbfinale Ski Race und Beach Flags) und Tillman Theiß (Halbfinale Ski Race und Beach Flags) weiterführende Läufe.

In der Staffeldisziplin 4 x 90 m Beach-Sprint lief das Kuseler Damenquartett (Lißmann, Wagner, Benzmüller, Seilner) im A-Finale zu Rang zwei hinter dem deutschen Nationalteam. Die Oceanwoman-Relay (gemischte Rettungsstaffel) mit Vanessa Schultz, Johanna Seilner, Alina Wagner und Magdalena Benzmüller erreichte das Ziel auf Rang fünf. Im Board Rescue Race (Retten mit Brett) wurden Wagner und Benzmüller im Finale Neunte.

Betreut wurden die Kuseler Sportlerinnen und Sportler von Andreas Kauf und Frank Kugland. Am 20. August richtet die DLRG Kusel den zweiten KiXXX-Cup in Waldmohr aus.