Die Rettungsschwimmer der DLRG Kusel waren beim Salzpokal in Halle/Saale vorne dabei.

Bei den Herren waren Nils Gerdelmann, Torsten Goossens und Philip Krebs am Start. Für die Damen trat Tedi Petrov die Reise nach Sachsen-Anhalt an. In der Altersklasse I männlich erreichte Nils Gerdelmann das Finale und belegte Rang vier. Philip Krebs belegte den 21. Rang in der Mehrkampfgesamtwertung. In Altersklasse III männlich schwamm sich Torsten Goossens ins Finale, in dem er den fünften Platz belegte. Bei den Damen wurde Tedi Petrov 24. in der Gesamtwertung in Altersklasse I. Betreut wurde die Mannschaft von Andreas Kauf.

Anfang November geht es für die DLRG Kusel zur Deutschen Mehrkampf-Meisterschaft nach Hannover sowie im Dezember zum Europacup-Wettkampf nach Eindhoven. Torsten Goossens wurde zudem in die Landesauswahl Rheinland-Pfalz berufen, die Ende November beim internationalen Deutschlandpokal in Warendorf antritt.