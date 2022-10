Die Rettungshundestaffel der DLRG-Ortsgruppe Altenglan hat am vergangenen Wochenende die externe Prüfung für Personenspürhunde ausgerichtet. Wie die Ortsgruppe mitteilt, verfügt sie nun über fünf einsatzfähige Rettungshunde und sechs Rettungshundeführer. Sechs weitere Hunde und Rettungshundeführer seien zurzeit in Ausbildung. Die gesamte Rettungshundestaffel zähle aktuell 23 Personen. Als einzige Rettungshundestaffel im Landkreis sei die Gruppe in den Katastrophenschutz des Landkreises eingebunden und offiziell zur Alarmierung bei Vermisstenfällen eingetragen, sodass es in den letzten Wochen bereits zu mehreren erfolgreichen Einsätzen der Hundestaffel gekommen sei. Da die Ausbildung und Ausstattung der Einsatzkräfte rein über die finanziellen Mittel der Ortgruppe sowie Spenden finanziert wird, freuen sich die Ehrenamtler über Spenden. IBAN: DE83 5405 1550 0020 0007 25, Kreissparkasse Kusel.